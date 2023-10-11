Ученые добились прогресса в разгадке загадки темной материи

Ученые из Университета Аделаиды и других институтов добились значительного прогресса в понимании природы темной материи, на долю которой приходится 84% материи во Вселенной. Хотя гравитационные эффекты темной материи хорошо известны, ее истинная природа остается загадкой.

Эксперты под руководством профессора Энтони Томаса исследуют концепцию «темного фотона» как потенциального связующего звена между темной материей и обычной материей. Эта гипотетическая частица имеет сходство с фотоном электромагнетизма и потенциально может дать представление о природе темной материи.

В недавнем исследовании ученые изучили потенциальное влияние темного фотона на экспериментальные результаты, полученные в результате процессов глубоконеупругого рассеяния. Анализируя побочные продукты столкновений частиц высоких энергий, они получили ценную информацию о субатомном мире и законах природы.

Команда использовала современную систему глобального анализа функции распределения партонов углового момента (JAM) Лаборатории Джефферсона и скорректировала основную теорию, чтобы учесть существование темного фотона. Их работа дала убедительные доказательства в пользу гипотезы темных фотонов, превысив уровень значимости 6.5 сигм.

Эта важная веха предполагает потенциальное открытие новой частицы. Полученные результаты способствуют нашему пониманию темной материи и приближают нас к разгадке загадки, которая годами озадачивала физиков.

Дальнейшие исследования и эксперименты будут иметь решающее значение для подтверждения существования темного фотона и его роли в понимании темной материи. Поиск знаний об этих неуловимых веществах — это совместная работа ученых со всего мира.

источники:

– Профессор Энтони Томас, старший профессор физики Университета Аделаиды.