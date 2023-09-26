Ученые обнаружили самого большого окаменелого паука-люка в Австралии

Ученые из Австралии недавно сделали важное открытие, обнаружив окаменелые останки самого большого паука с люком, найденного на сегодняшний день в стране. Группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса и Австралийского музейного научно-исследовательского института под руководством палеонтолога Мэтью МакКарри обнаружила окаменелость паука недалеко от Галгонга, Новый Южный Уэльс. Это открытие проливает свет на историю эволюции пауков и дает ценную информацию об их вымирании.

Возраст ископаемого, названного Megamonodontium mccluskyi в честь открывшего его Саймона МакКласки, оценивается от 11 до 16 миллионов лет. Его размеры чуть меньше дюйма, что больше, чем у большинства пауков с люком. Паук принадлежит к семейству Barychelidae и является первым представителем своего вида, обнаруженным во всем мире.

По словам МакКарри, ближайший из ныне живущих родственников окаменелого паука населяет влажные леса от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи. Это говорит о том, что группа пауков когда-то существовала в подобных средах на материковой части Австралии, но вымерла, когда континент стал более засушливым.

Окаменелый паук имеет на придатках волосоподобные структуры, которые помогают ему чувствовать химические вещества и вибрации. По словам профессора Майкла Фрезе из Университета Канберры, эти структуры служат механизмом защиты от злоумышленников и помогают общаться посредством звуков.

По сравнению с другими окаменелостями пауков, это открытие является вторым по величине в мире, всего на миллиметры отставая от ранее обнаруженного Mongolarachne jurassica в современном Китае.

Находка окаменелости Megamonodontium mccluskyi заполняет важнейший пробел в понимании учеными истории эволюции и вымирания пауков в Австралии. Исследователи Австралийского музея продолжат его изучение, чтобы получить больше информации об этом древнем виде.

источники:

– Университет Нового Южного Уэльса

– Австралийский музейный научно-исследовательский институт

– Музей Квинсленда

– Музей пустыни Аризона-Сонора