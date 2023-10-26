Ученые недавно обнаружили, возможно, самую крупную структуру после удара астероида на Земле, похороненную под бассейном Мюррея на юге Нового Южного Уэльса, Австралия. Хотя это еще не подтверждено, этот предполагаемый ударный кратер оценивается примерно в 520 км в диаметре, что делает его почти в три раза больше, чем ударная структура Вредефорт в Южной Африке, которая в настоящее время считается самой большой.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса полагают, что структура Дениликин, как она была названа, могла образоваться примерно 420 миллионов лет назад в результате мощного удара астероида. Если их гипотеза подтвердится, это перепишет книгу рекордов, превзойдя даже пресловутый кратер Чиксулуб в Мексике, известный тем, что положил конец господству динозавров, ширина которого составляет около 150 км.

Структуры удара астероида бывает сложно идентифицировать, поскольку они часто остаются скрытыми под слоями отложений или не видны из-за эрозии. Однако недавно ученые открыли новые методы обнаружения этих структур путем анализа магнитных структур. Структура Дениликвина была обнаружена на основе этих закономерностей, что является убедительным доказательством ее существования.

Кроме того, известно, что удары астероидов совпадают со значительными событиями массового вымирания на протяжении всей истории, такими как то, которое уничтожило динозавров. Это последнее открытие предполагает, что Земля и другие планеты нашей солнечной системы подвергались большему количеству столкновений примерно 3.2 миллиарда лет назад. В настоящее время на Земле существует 38 подтвержденных и 43 потенциальных ударных структуры, от небольших кратеров до крупных погребенных структур.

Пока исследователи продолжают свои исследования, еще неизвестно, будет ли структура Дениликин официально признана крупнейшей структурой, пораженной астероидом на Земле. Раскопки и изучение этого колоссального кратера могут дать бесценную информацию об истории нашей планеты и роли космических воздействий в формировании ее геологической и биологической эволюции.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какова структура Дениликвина?

Структура Дениликин — это предполагаемый кратер от удара астероида, расположенный под бассейном Мюррей на юге Нового Южного Уэльса, Австралия. Если это подтвердится, это станет крупнейшей известной структурой удара астероида на Земле.

2. Насколько велика структура Дениликин по сравнению с другими ударными кратерами?

По оценкам, структура Дениликин имеет диаметр около 520 км, что делает ее почти в три раза больше, чем самая крупная известная в настоящее время ударная структура - ударная структура Вредефорт в Южной Африке.

3. Сколько лет конструкции Дениликвина?

Ученые полагают, что структура Дениликвина образовалась примерно 420 миллионов лет назад в результате удара астероида.

4. Как обнаруживаются ударные структуры астероидов?

Структуры удара астероида может быть сложно идентифицировать, но их можно обнаружить с помощью различных методов, включая анализ магнитных узоров на поверхности Земли.

5. Каково значение ударных структур астероидов?

Структуры удара астероида дают ценную информацию о геологической и биологической истории нашей планеты. Они часто связаны с событиями массового вымирания и сыграли значительную роль в формировании эволюции Земли.