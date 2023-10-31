Похоронное бюро запускает прах в космос, делая небесную память доступной для всех

Похоронное бюро в Аделаиде меняет наше представление о наших близких, предлагая уникальную возможность отправить их прах в космос. Впервые в масштабах всей страны похоронное бюро Альфреда Джеймса объединилось с новозеландской компанией Stardust Me, чтобы предоставить эту исключительную услугу.

Вместо того, чтобы ограничиваться земными местами упокоения, грамм праха теперь будет помещен в титановый контейнер и отправлен на орбиту на принадлежащей Илону Маску ракете Space X Falcon 9. Поскольку ракета будет находиться на орбите в течение замечательных десяти лет, контейнер в конечном итоге снова войдет в атмосферу, сияя, как яркая звезда. Это небесное прощание обеспечивает место вечного покоя, которое когда-то было доступно только богатым и знаменитым.

«Мы хотели по-новому определить смерть как не просто конец, но и как праздник ярких воспоминаний, которые нам дороги», — заметил Стью Поттер из Stardust Me. Эта новаторская концепция бросает вызов понятию окончательности, связанному со смертью, и предлагает нам по-настоящему выдающимся образом почтить память наших близких.

Чтобы сделать этот опыт еще более личным, Stardust Me разработала специальное приложение, которое позволяет членам семьи отслеживать орбиту своего любимого человека на протяжении всего небесного путешествия. За цену чуть выше, чем традиционное захоронение, чуть более 3000 долларов, люди теперь могут принять участие в потустороннем поминании, которое дает глубокое чувство связи со Вселенной.

Инновации и доступность этой услуги привлекли семьи, стремящиеся изучить небесную память. Фактически, одна семья из Аделаиды уже решила выбросить прах своего близкого человека в рамках предстоящей миссии, запланированной на март. Их энтузиазм ощутим, поскольку Stardust Me предоставил им бесплатный жетон, что сделало это небесное прощание еще более особенным.

С помощью этой новаторской услуги похоронное бюро Альфреда Джеймса и Stardust Me меняют то, как мы воспринимаем и чтим память наших ушедших близких. Объединив науку и эмоции, они открывают небесные горизонты, предлагающие свежий и вдохновляющий взгляд на путешествие за пределы жизни.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Как работает услуга «Пепел в космос»?

Ответ: Прах помещается в титановый контейнер и отправляется на орбиту на принадлежащей Илону Маску ракете Space X Falcon 9. После десяти лет пребывания на орбите контейнер снова входит в атмосферу, сияя, как звезда.

Вопрос: Могут ли члены семьи отслеживать орбиту праха своего близкого человека?

Ответ: Да, Stardust Me разработала приложение, которое позволяет членам семьи следить за орбитой праха своего близкого человека на протяжении всего небесного путешествия.

Вопрос: Сколько стоит услуга переноса праха в космос?

Ответ: Стоимость данной услуги составляет чуть более 3000 долларов США, что сопоставимо с традиционным захоронением.

Вопрос: Эта услуга доступна только богатым и знаменитым?

Ответ: Нет, цель этой службы — сделать небесную память доступной для всех людей, воздавая необыкновенную и вечную дань памяти своим близким.