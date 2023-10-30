Полярное сияние на Уране дает представление о планетарных магнитных полях

Астрономы из Университета Лестера сделали революционное открытие. Они впервые подтвердили существование инфракрасного полярного сияния на Уране. Это важное открытие не только проливает свет на тайны, окружающие магнитные поля планет нашей Солнечной системы, но и открывает интригующие возможности относительно потенциала жизни в других далеких мирах.

Изучение инфракрасного (ИК) полярного сияния Урана продолжается с 1992 года, при этом предыдущие наблюдения ограничивались его ультрафиолетовыми (УФ) полярными сияниями. Исследователи использовали определенные длины волн света, излучаемого планетой, чтобы запечатлеть эти инфракрасные измерения полярных сияний, что позволило получить беспрецедентную информацию об атмосфере и магнитном поле планеты.

Одним из ключевых факторов, делающих Уран и Нептун уникальными в нашей Солнечной системе, является их несовпадение магнитных полей. Ученые уже давно недоумевают, почему эти магнитные поля не совпадают с осями вращения планет. Недавно обнаруженное полярное сияние на Уране может стать ключом к пониманию этого явления.

Полярные сияния образуются, когда заряженные частицы в атмосфере сталкиваются с силовыми линиями магнитного поля планеты. На Земле это приводит к впечатляющему Северному и Южному сиянию. Однако на таких планетах, как Уран, где атмосфера состоит преимущественно из водорода и гелия, полярное сияние излучает свет в инфракрасном спектре.

Анализируя эмиссионные линии инфракрасного полярного сияния, исследователи смогли определить изменения плотности H3+ в атмосфере Урана. Такое увеличение плотности в сочетании с небольшими изменениями температуры подтверждает наличие инфракрасного полярного сияния. Эти открытия не только расширяют наше понимание магнитных полей внешних планет, но и открывают перспективы для выявления других потенциально обитаемых миров.

Ведущий автор Эмма Томас, аспирантка Университета Лестера, объясняет, что энергичное полярное сияние может быть ответственным за более высокие температуры, наблюдаемые на газовых планетах-гигантах, таких как Уран. Это открытие предоставляет прекрасную возможность для дальнейшего изучения связи между полярными сияниями, магнитными полями и характеристиками атмосфер на экзопланетах.

Этот прорыв знаменует собой кульминацию 30-летних исследований полярных сияний Урана и открывает новую главу в нашем исследовании этих завораживающих явлений. Знания, полученные в результате изучения ледяных гигантских полярных сияний, углубит наше понимание планетарных магнитных полей в нашей Солнечной системе, а также послужат основой для будущих исследований экзопланет и даже самой Земли.

FAQ

Что такое полярное сияние?

Полярное сияние — это естественное световое явление, которое возникает, когда заряженные частицы Солнца сталкиваются с атмосферой планеты, создавая красочные и светящиеся явления.

Почему магнитные поля Урана и Нептуна не совпадают?

Ученым еще предстоит до конца понять, почему у Урана и Нептуна несовпадение магнитных полей. Это остается постоянной темой исследований.

Как исследователи подтвердили существование инфракрасного полярного сияния на Уране?

Исследователи использовали определенные длины волн света, излучаемого Ураном, для измерения инфракрасных полярных сияний. Анализируя эти измерения, они смогли убедиться в наличии инфракрасного полярного сияния.

Что изучение полярного сияния Урана может сказать нам о других планетах?

Изучение полярного сияния Урана дает представление о связи между магнитными полями и характеристиками атмосфер на экзопланетах. Эти знания могут помочь ученым предсказать потенциальную обитаемость других миров.