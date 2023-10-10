Наука, лежащая в основе аттосекундной физики и необходимость йоктосекундной точности

В мире физики временные рамки аттосекундного уровня невероятно важны для понимания процессов, происходящих на самых фундаментальных уровнях реальности. Недавно троим физикам была присуждена Нобелевская премия по физике за работу по разработке методов исследования физики в столь крошечных временных масштабах.

Аттосекунда — невероятно короткая единица времени, составляющая всего одну часть 1^10 секунды, или миллиардную долю миллиардной секунды. Хотя этот уровень точности впечатляет, он все же недостаточно быстр, чтобы измерить все, что происходит в природе. В природе существуют четыре фундаментальные силы: гравитация, электромагнетизм, слабое ядерное взаимодействие и сильное ядерное взаимодействие. Физика аттосекундного уровня может описывать гравитационные и электромагнитные взаимодействия, а также большинство слабых взаимодействий. Однако он не может объяснить взаимодействия, опосредованные сильным ядерным взаимодействием.

Чтобы по-настоящему понять Вселенную, ученым необходимо глубже погрузиться в сферу физики элементарных частиц и достичь йоктосекундной (~10^-24 секунды) точности. Йоктосекундный уровень точности позволил бы ученым изучать и объяснять все фундаментальные взаимодействия в нашей Вселенной.

Стандартная модель физики элементарных частиц объясняет три фундаментальных квантовых взаимодействия в нашей Вселенной: электромагнетизм, слабое взаимодействие и сильное взаимодействие. С учетом гравитации для полного понимания нашей Вселенной необходимо всего 26 фундаментальных констант.

Скорость света играет решающую роль в прецизионных экспериментах по физике элементарных частиц. Когда частицы сталкиваются на скоростях, близких к световой, остатки столкновений можно проанализировать, чтобы восстановить то, что произошло во время столкновений. Скорость света позволяет ученым преобразовывать измерения времени в расстояния, предоставляя ценную информацию об участвующих в этом частицах.

В заключение отметим, что физика аттосекундного уровня предоставила ценную информацию о фундаментальных силах нашей Вселенной. Однако, чтобы полностью понять тонкости взаимодействия частиц, ученым необходимо достичь еще большей точности в йоктосекундном масштабе времени.

источники:

– Нобелевская премия по физике за разработку методов исследования аттосекундной физики.

– Определение аттосекунды: 1 часть за 10^18 секунды.

– Определение йоктосекунды: 10^-24 секунды

– Роль скорости света в прецизионных экспериментах по физике элементарных частиц.