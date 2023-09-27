Нейробиологи спорят по поводу интегрированной теории информации

Нейробиологи ведут жаркие дебаты по поводу обоснованности и последствий Интегрированной теории информации (ИИТ). Более 100 ведущих нейробиологов недавно подписали письмо, осуждающее ИИТ как «лженауку», ссылаясь на ее панпсихистское происхождение и подразумевая, что сознание широко распространено во Вселенной. Однако этот аспект не был упомянут в статье Nature.

ИИТ, разработанный нейробиологом Джулио Тонони, утверждает, что сознание возникает в любой системе, где компоненты обмениваются информацией математически определенным образом. Несмотря на поддержку нейробиолога Кристофа Коха и философа Дэвида Чалмерса, научный писатель Джон Хорган рассматривает ИИТ, наряду со всеми общими теориями сознания, как лженауку. Хорган утверждает, что даже физика, считающаяся самой строгой дисциплиной, пронизана лженаукой, приводя в качестве примеров теорию инфляции, теорию мультивселенной и теорию струн.

Интересно, что Хорган связывает дебаты о сознании со спорным вопросом об абортах. Он подчеркивает, что чем больше разума приписывается таким существам, как недельные человеческие эмбрионы, тем больше прав им следует предоставить. Подписавшие письмо разделяют эту озабоченность, подчеркивая необходимость защиты общественности от научной дезинформации. Это согласуется с мнением Хоргана о том, что научные журналисты также обязаны предоставлять справедливую и правдивую точку зрения.

Нейробиолог Эрик Хоэл, близкий сотрудник Тонони, поддерживает ИИТ и оспаривает обвинения в лженауке. Хоэл предупреждает, что распри и чрезмерная критика могут нанести вред области исследований сознания, что потенциально может привести к новой «зиме сознания» и затруднить прогресс. Он выражает обеспокоенность по поводу неправильного использования термина «научная дезинформация», сравнивая его с политизацией таких тем, как теория лабораторных утечек о Covid.

Говоря о панпсихизме, Хоэл поясняет, что ИИТ не верит, что сознание распространено повсеместно, как варенье, по всей вселенной. Это предполагает, что сознание ограничено интерактивными механизмами с наивысшей степенью интегрированности информации, такими как мозг. Однако подписавшие письмо вызывают сомнения относительно того, следует ли считать выводы IIT о наличии сознания у плода на ранних стадиях развития научной дезинформацией по политическим соображениям.

Дебаты вокруг ИИТ выявляют раскол среди нейробиологов с противоречивыми взглядами на его научную обоснованность и последствия, которые он имеет для различных этических и политических проблем. В то время как критики осуждают панпсихизм как угрозу легкому доступу к абортам, сторонники выступают против его отклонения как лженауки. По мере развития дискуссии становится ясно, что истинными противниками являются не внешние силы, а сами ученые.