Новый взгляд на магнитные взаимодействия в квантовых материалах

Исследователи из Вюрцбург-Дрезденского кластера передовых технологий ct.qmat сделали революционное открытие, которое бросает вызов нашему пониманию магнитных взаимодействий в квантовых материалах. Осторожно поместив отдельные атомы кобальта на медную поверхность и подвергнув их интенсивному внешнему магнитному полю, ученые наблюдали ранее неизвестное явление, называемое спинаронным эффектом.

Традиционно считалось, что взаимодействие между кобальтом и медью можно объяснить эффектом Кондо, при котором различные магнитные ориентации атома кобальта и электронов меди компенсируют друг друга. Однако исследование группы из Вюрцбурга выявило другую историю. В ходе своих экспериментов они обнаружили, что магнитная ориентация атома кобальта постоянно переключается между «вращением вверх» и «вращением вниз», возбуждая электроны меди и заставляя их колебаться в ответ.

Чтобы проиллюстрировать это явление, профессор Матиас Боде, один из исследователей, сравнивает состояние атома кобальта с вращающимся мячом для регби в яме для мячей. Точно так же, как окружающие мячи смещаются вращающимся мячом для регби, электроны меди колеблются и связываются с атомом кобальта. Эту динамическую комбинацию изменяющейся намагниченности атома кобальта и связанных электронов меди команда назвала спинаронным эффектом.

Открытие спинаронного эффекта бросает вызов давней вере в универсальную применимость эффекта Кондо. Это предполагает, что может существовать альтернативное объяснение взаимодействия между магнитными атомами и электронами в квантовых материалах. Хотя для полного понимания последствий этого открытия необходимы дальнейшие исследования, оно открывает захватывающие возможности для области спинтроники.

Спинтроника, область, которая исследует манипулирование спином электрона для создания электронных устройств, могла бы получить большую пользу от понимания спинаронного эффекта. Однако важно отметить, что текущие эксперименты требуют сверхнизких температур, условий сверхвысокого вакуума и манипулирования отдельными атомами, что делает их непрактичными для повседневного применения.

Тем не менее, это новаторское исследование знаменует собой значительный прогресс в нашем понимании магнитных моментов в квантовых материалах. Это также поднимает вопросы о достоверности предыдущих исследований, которые, возможно, на самом деле описывали эффект спинарона, но были интерпретированы как эффект Кондо. По мере того, как ученые продолжают углубляться в тонкости квантовой физики, становится ясно, что наше понимание магнитных взаимодействий далеко от завершения.

FAQ

Что такое спинаронный эффект?

Эффект спинарона — это явление, наблюдаемое в квантовых материалах, когда изменение намагниченности магнитного атома заставляет окружающие электроны колебаться и связываться с атомом.

Что такое эффект Кондо?

Эффект Кондо — теоретическое объяснение взаимодействия магнитных атомов и электронов в квантовых материалах. Он включает в себя отмену различных магнитных ориентаций, что приводит к образованию «облака Кондо», в котором электроны связаны с магнитным атомом.

Каковы потенциальные применения спинаронного эффекта?

Понимание спинаронного эффекта может иметь значение для области спинтроники, целью которой является разработка более энергоэффективных электронных устройств. Однако практическое применение в настоящее время ограничено из-за экспериментальных условий, необходимых для наблюдения спинаронного эффекта.

(Источник: Nature.com)