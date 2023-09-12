Использование атомных часов для обнаружения темной материи

Ученые из Университета Сассекса и Национальной физической лаборатории Великобритании предложили новый способ обнаружения определенных частиц малой массы, которые могут быть частью неуловимой темной материи. Темная материя, хотя и не наблюдаемая напрямую, как известно, оказывает воздействие на Вселенную, которое не может быть объяснено нашими современными физическими моделями.

Исследователи предполагают, что для обнаружения этих частиц можно использовать атомные часы, известные своей беспрецедентной точностью измерения времени. Атомные часы измеряют крошечные колебания атомов при переходе между энергетическими состояниями. Любое нарушение, вызванное взаимодействием сверхлегкой частицы темной материи с частицами обычной материи, потенциально может быть обнаружено с помощью этих часов.

В исследовании впервые были предложены теоретические модели для измерения изменений времени атомных часов. Чтобы проверить свой подход, исследователи затем взяли показания существующих атомных часов. Следующим шагом будет постановка эксперимента, в котором можно будет сравнить два атомных часа, причем одни из них будут более восприимчивы к изменениям фундаментальных констант.

В этом конкретном исследовании были рассмотрены две фундаментальные константы: константа тонкой структуры и отношение масс электрона к протону. Обе эти константы могут быть нарушены в результате взаимодействия с некоторыми сверхлегкими частицами, такими как гипотетический аксион, которые, как предполагается, ответственны за эффекты темной материи. Измерив величину этих разрушений, потенциально можно было бы указать на присутствие частиц.

Атомные часы имеют далеко идущие применения, помимо измерения времени. Их использовали для изучения гравитационного красного смещения, изучения квантовой физики и изучения способов передачи и хранения квантовой информации. Теперь, когда появилась возможность использовать атомные часы в качестве детекторов темной материи, эти инструменты могут открыть новую область исследований.

Исследователи подчеркивают, что их выводы не опираются на ранее существовавшие теории, а разработанные ими модели обладают гибкостью и могут быть применены к другим необъяснимым явлениям. Исследование, опубликованное в «Новом журнале физики», открывает многообещающие возможности для наблюдения и понимания загадочной темной материи.

Определения:

– Атомные часы: инструменты, измеряющие время с использованием колебаний атомов при их переходе между энергетическими состояниями, известные своей исключительной точностью.

– Темная материя: загадочная форма материи, которая не излучает, не поглощает и не отражает свет и о существовании которой можно судить по ее гравитационному воздействию на видимую материю.

– Фундаментальные константы: величины, описывающие законы Вселенной, такие как константа тонкой структуры и соотношение масс электрона и протона.

– Аксион: гипотетическая частица, которая является потенциальным кандидатом на роль темной материи.

источники:

– Университет Сассекса

– Национальная физическая лаборатория

- Новый журнал физики