Миссия AWE: раскрытие тайн атмосферных волн из космоса

Предстоящая миссия НАСА «Эксперимент по атмосферным волнам» (AWE) должна стартовать в ноябре 2023 года. Ее цель — пролить свет на увлекательный мир атмосферных волн с помощью космического явления, известного как свечение воздуха. Созданный уважаемой Лабораторией космической динамики Университета штата Юта, AWE будет прикреплен к внешней части Международной космической станции, обеспечивая беспрецедентное понимание этих загадочных волн.

Атмосферные гравитационные волны (АГВ) — это колебания воздуха, которые возникают в основном в результате сильных погодных явлений, таких как торнадо, ураганы и грозы. Эти волны могут поднимать в атмосферу карманы плотного воздуха перед тем, как опуститься, оставляя в облаках характерную рябь. Однако AGW не останавливаются на достигнутом — они продолжают свое путешествие в космос, внося свой вклад в постоянно меняющуюся сферу космической погоды, которая может влиять на спутниковые и коммуникационные сигналы.

Инновационная миссия AWE сосредоточена на измерении AGW на высоте около 54 миль (87 километров), особенно в мезопаузе — пограничной области между атмосферой Земли и космосом. Наблюдая за мезопаузой с помощью инфракрасного света, AWE сможет количественно оценить размер, мощность и дисперсию AGW способом, который никогда раньше не достигался. Его передовая технология способна обнаруживать более мелкие колебания свечения воздуха, которые ранее не учитывались другими миссиями.

Рут Либерман, научный сотрудник миссии AWE в Центре космических полетов Годдарда НАСА, подчеркивает уникальность этой миссии, подчеркивая, что AWE сможет разрешать волны в более мелком горизонтальном масштабе по сравнению с другими спутниками. Эта возможность улучшит наше понимание сложной динамики AGW и их воздействия на верхние слои атмосферы.

Суть миссии AWE заключается в его инструменте Advanced Mesogenic Temperature Mapper (AMTM). AMTM, состоящий из четырех телескопов, будет сканировать мезопаузу и измерять яркость света на определенных длинах волн. Анализируя относительную яркость различных длин волн, AWE создаст карты температуры и раскроет движение AGW в атмосфере.

Эта новаторская миссия является не только научной инициативой, но и важным шагом на пути к пониманию того, как погода Земли взаимодействует с космической погодой. Он имеет огромное значение для сферы спутниковой связи и слежения на орбите. Благодаря своей беспрецедентной перспективе с Международной космической станции, AWE стремится поделиться своими ценными данными и выводами с научным сообществом и общественностью.

Чтобы глубже погрузиться в тонкости миссии AWE и ее новаторские открытия, посетите официальный сайт миссии AWE по адресу [URL]. Раскройте тайны атмосферных волн и станьте свидетелем воздействия AGW, как никогда раньше.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое атмосферные волны?

Атмосферные волны, также известные как атмосферные гравитационные волны (АГВ), представляют собой колебания воздуха, возникающие в результате сильных погодных явлений, таких как торнадо, ураганы и грозы. Эти волны могут распространяться из нижних слоев атмосферы в космос. Как AWE измеряет атмосферные волны?

AWE измеряет атмосферные волны, регистрируя изменения свечения воздуха с помощью инфракрасного света. Прибор под названием Advanced Mesogenic Temperature Mapper (AMTM) сканирует мезопаузу и измеряет яркость света на определенных длинах волн. Анализируя относительную яркость различных длин волн, AWE создает карты температуры, которые показывают движение атмосферных волн. В чем значение изучения атмосферных волн?

Изучение атмосферных волн имеет решающее значение для понимания сложных взаимодействий между погодой Земли и космической погодой. Это может помочь исследователям понять влияние атмосферных волн на спутниковую связь и слежение на орбите. Как будут распространяться результаты AWE?

После его установки на Международной космической станции команда миссии AWE стремится поделиться данными и результатами прибора с научным сообществом и общественностью, способствуя лучшему пониманию атмосферных волн и их эффектов.