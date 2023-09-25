Таинственные круги фей, обнаруженные в пустынях на трех континентах

Всесторонняя глобальная оценка показала, что сказочные круги, загадочные бесплодные участки земли, усеивающие пустыни Намибии и Австралии, более распространены, чем считалось ранее. Эти круглые, бесплодные «тротуары» появляются в пустынных регионах и характеризуются сухой, голой землей, окруженной невысокой травянистой растительностью. В ходе оценки было выявлено 263 объекта на трех континентах, включая такие страны, как Намибия, Австралия, Сахель, Мадагаскар и Ближняя Западная Азия. Исследование, проведенное ученым-экологом Эмилио Гирадо из Университета Аликанте в Испании, дает ценную информацию об экологии и биогеографии этих интригующих образцов растительности.

Причина появления кругов фей остается неясной, хотя предположение о том, что термиты играют в этом определенную роль, широко обсуждалось. Однако недавние исследования и древние знания позволяют предположить, что крошечные насекомые действительно могут быть замешаны в этом. Другая гипотеза гласит, что круги помогают растительности оптимизировать скудные водные ресурсы. Однако несоответствие в схемах дренажа между Намибией и Австралией усложняет эту теорию. Идея о том, что другие виды растений выделяют токсины, также рассматривалась, но с тех пор была исключена.

В исследовании рассматривалась проблема доступа к этим негостеприимным регионам для проведения исследований с использованием беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений. Исследователи провели систематическое исследование с использованием спутниковых изображений высокого разрешения и применили машинное обучение для анализа более полумиллиона участков земли по всему миру. Анализ выявил 263 места с узорами растительности, похожими на сказочные круги, что расширило известное распространение на новые страны и континенты, такие как Сахель, Западная Сахара, Африканский Рог, Мадагаскар, Юго-Западная Азия, а также Центральная и Юго-Западная Австралия.

Исследователи обнаружили общие черты среди всех участков волшебного круга, в том числе сухую и засушливую пустынную среду, высокие температуры, высокую сезонность осадков, бедную питательными веществами почву и высокое содержание песка. Более того, исследование показало, что районы с кольцами фей демонстрируют более стабильную продуктивность растительности с течением времени по сравнению с прилегающими территориями без колец фей. Эта информация поможет сузить причину возникновения этих загадочных образований путем выявления специфических для региона факторов, которые способствуют их возникновению.

Глобальный атлас, созданный в результате этого исследования, не только расширяет наше понимание биогеографии волшебных кругов, но и дает возможность для будущих исследований функционального значения этих моделей растительности. Понимание механизмов, лежащих в основе кругов фей, необходимо для изучения стабильности экосистем и их устойчивости к изменению климата.

источники:

– Труды Национальной академии наук.