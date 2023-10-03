Образцы астероидов с Бенну благополучно вернулись на Землю

В воскресенье, 24 сентября, образцы астероида Бенну успешно вернулись на Землю. Это стало результатом миссии космического корабля НАСА OSIRIS-Rex, запущенного в 2016 году с целью собрать образцы с астероида и доставить их обратно на Землю. Космический корабль прибыл к Бенну в 2018 году, где провел два года, картируя и изучая поверхность астероида, прежде чем установить контакт и собрать образец.

Бенну, открытый в 1999 году, представляет собой округлый астероид размером примерно полкилометра. Считается, что это остаток более крупного астероида, который, возможно, столкнулся с другим космическим камнем в далеком прошлом. Состав Бенну богат углеродом, что делает его ценным объектом для изучения. Анализируя образцы Бенну, ученые надеются получить представление о формировании нашей Солнечной системы и потенциальной опасности столкновений астероидов с Землей.

Миссия OSIRIS-Rex знаменует собой вторую успешную попытку НАСА вернуть материал из глубокого космоса. Его первая роботизированная миссия по возврату проб, миссия Генезис, захватила частицы солнечного ветра, но, к сожалению, фаза восстановления привела к загрязнению частиц. Миссия «Звездная пыль», с другой стороны, успешно извлекла материал из хвоста кометы Уайлд-2.

Покинув орбиту Бенну, космический корабль OSIRIS-Rex начал обратный путь на Землю в мае 2021 года. 24 сентября 2023 года капсула для сбора образцов, содержащая образцы Бенну, снова вошла в атмосферу Земли и благополучно приземлилась в пустыне Юты. Образцы будут храниться в стерильной среде в Космическом центре имени Джонсона НАСА, а затем будут распределены по научным лабораториям по всему миру, включая Канаду.

Канадские ученые сыграли значительную роль в миссии, разработав и предоставив оптический лазерный высотомер для определения наилучшего места для приземления космического корабля на Бенну. В результате они получат примерно четыре процента возвращенного образца на исследование. Ожидается, что образцы Бенну дадут ценную информацию о формировании Солнечной системы и потенциале жизни на других небесных телах.

Источники: НАСА, ABC News.