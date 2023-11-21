Отслеживание астероидов: PDCO НАСА ищет близкие сближения

Координационное управление обороны НАСА (PDCO) продолжает тщательный мониторинг объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ), и недавно опубликовало информацию о пролетающем мимо астероиде. Ожидается, что 21 ноября астероид 2023 VW5 приблизится к Земле на расстояние 1.7 миллиона километров. Хотя этот космический камень не классифицируется как потенциально опасный астероид, он обеспечит близкую встречу.

Астероид 2023 VW5, член группы астероидов Атона, имеет общие характеристики с пересекающими Землю околоземными астероидами (NEA) с большими полуосями, меньшими, чем у Земли. Эти АСЗ, названные в честь первого в своем роде астероида 2062 Атон, были первоначально идентифицированы американским астрономом Элеонорой Хелин в 1976 году в Паломарской обсерватории.

Астероид 89 VW2023 шириной около 5 футов сравним по размеру с самолетом. Хотя его размеры превышают размеры Челябинского астероида, вызвавшего разрушения в России в 2013 году, эта приближающаяся космическая скала не представляет угрозы для человечества из-за своих относительно небольших размеров.

Удивительно, но это не первый раз, когда астероид 2023 VW5 приближается к Земле. Записанная история показывает, что 4 сентября 1901 года астероид пролетел мимо нашей планеты на расстоянии 69 миллионов километров. После ее прохождения 21 ноября 2021 года следующее близкое сближение произойдет 26 августа 2026 года на расстоянии 36 миллионов километров.

Астрономы и исследователи используют различные методы, в том числе алгоритмы, для обнаружения и отслеживания астероидов. Ученые Вашингтонского университета опубликовали исследование, раскрывающее открытие потенциально опасного астероида с помощью алгоритма HelioLinc3D. Во время тестирования алгоритма на Гавайях он обнаружил астероид 2022 SF289, колоссальную космическую скалу шириной почти 600 футов. Несмотря на свои размеры, этот астероид не представляет непосредственной опасности для Земли.

Алгоритм HelioLinc3D основан на комплексном наборе данных Рубина для идентификации и мониторинга астероидов. Благодаря этим передовым методам учёные смогут продолжать улучшать наше понимание и готовность к потенциальным небесным угрозам.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое объект, сближающийся с Землей (NEO)?

Ответ: Объект, сближающийся с Землей (ОСЗ), — это любой астероид или комета, находящийся на расстоянии не более 1.3 астрономических единиц (приблизительно 195 миллионов километров) от Земли.

Вопрос: Что такое потенциально опасный астероид?

Ответ: Потенциально опасный астероид (ПДА) — это астероид, который может представлять угрозу для Земли из-за своего размера и близости.

Вопрос: Как отслеживаются астероиды?

Ответ: Астрономы используют различные методы для отслеживания астероидов, в том числе наземные телескопы, космические обсерватории и алгоритмы, которые анализируют данные для определения и прогнозирования их траекторий.

Вопрос: Каково значение группы астероидов Атона?

Ответ: Группа астероидов Атен представляет собой категорию околоземных астероидов (NEA), пересекающих Землю, с орбитами меньшими, чем у Земли. Они названы в честь первого открытого астероида такого типа — 2062 Атон.

Вопрос: Как алгоритмы помогают обнаруживать астероиды?

Ответ: Алгоритмы, такие как HelioLinc3D, используют большие наборы данных для идентификации и отслеживания астероидов. Анализируя закономерности и траектории, эти алгоритмы помогают ученым в их постоянных усилиях по мониторингу потенциальных угроз из космоса.