Угроза повышения уровня моря: таяние ледников Гренландии

Под поверхностью наших живописных британских пляжей скрывается неминуемая опасность, которая привлекла внимание ученых всего мира. Ускоряющийся подъем уровня моря в сочетании с воздействием все более сильных зимних штормов представляет серьезную угрозу для наших прибрежных ландшафтов. Поскольку климат Земли продолжает нагреваться, одним из главных виновников этого тревожного явления является ледяная шапка Гренландии.

Ледяная шапка Гренландии, простирающаяся на впечатляющую толщину в 3 километра (чуть менее 2 миль), содержит в своих замерзших глубинах потенциал поднять глобальный уровень моря на ошеломляющие 7 метров (23 фута), если она полностью растает. Актуальность понимания точки невозврата, при которой таяние Гренландии становится необратимой, в последние годы только возросла.

Заставляющее задуматься исследование, опубликованное в уважаемом журнале Nature, пролило свет на этот решающий момент. Оно показывает, что порог необратимого плавления находится в диапазоне температур от 1.7 до 2.3 градусов Цельсия (от 3.1 до 4.1 градусов по Фаренгейту) выше доиндустриального уровня. Что вызывает беспокойство, так это то, что мы уже несколько месяцев в этом году превышаем нижнюю границу этого диапазона. Учитывая текущие прогнозы, указывающие на потенциальное повышение глобальной температуры до 3 градусов по Цельсию (5.4 градуса по Фаренгейту) к концу этого столетия, мы находимся чрезвычайно близко к этому переломному моменту.

Хотя процесс таяния будет разворачиваться постепенно, давая общинам некоторое время, чтобы приспособиться и переехать вглубь страны, в исследовании прослеживается проблеск надежды. Если мы сможем обуздать рост температуры и снизить ее до отметки 1.5 градуса по Цельсию (2.7 градуса по Фаренгейту), процесс плавления в конечном итоге прекратится. Однако ученые предупреждают, что даже достижение этой цели не спасет нас от последствий, с которыми мы уже столкнулись. К тому времени, когда мы добьемся снижения температуры на 1.5 градуса по Цельсию, наши береговые линии уже будут бороться с уровнем моря на 2–3 метра (6.5–9.8 футов) выше, чем сегодня.

Острая необходимость действий никогда не была более очевидной. Поскольку глобальные усилия по борьбе с изменением климата активизируются, крайне важно признать серьезность ситуации и работать над смягчением ее последствий. Несоблюдение этого требования навсегда изменит наши прибрежные ландшафты, погрузив драгоценные берега и скалы под безжалостные волны поднимающегося моря.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что является основной причиной повышения уровня моря?

Ответ: Ледяная шапка Гренландии с ее огромными размерами и способностью поднять уровень моря на 7 метров (23 фута) в случае полного таяния является одним из основных факторов, способствующих нынешнему повышению уровня моря.

Вопрос: Каков температурный порог необратимого таяния ледниковой шапки Гренландии?

Ответ: Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, необратимое таяние ледяной шапки Гренландии, по прогнозам, произойдет в диапазоне температур от 1.7 до 2.3 градусов Цельсия (от 3.1 до 4.1 градусов по Фаренгейту) выше доиндустриального уровня.

Вопрос: Насколько мы близки к достижению переломной точки необратимого таяния?

Ответ: В этом году мы уже несколько месяцев превышаем нижнюю границу диапазона температурного порога. Учитывая, что прогнозы глобальной температуры предполагают повышение температуры до 3 градусов по Цельсию (5.4 градуса по Фаренгейту) к концу этого столетия, мы находимся в опасной близости от переломного момента.

Вопрос: Можем ли мы остановить процесс плавления, снизив температуру до 1.5 градусов по Цельсию (2.7 градусов по Фаренгейту)?

Ответ: Хотя достижение этой цели в конечном итоге остановит таяние, это не устранит последствий, которые мы уже испытываем. К тому времени, когда температура снизится до 1.5 градусов по Цельсию, уровень моря уже поднимется на 2–3 метра (6.5–9.8 футов) по сравнению с нынешним уровнем.