Страстные «копатели», раскапывающие доисторические сокровища в Западном Квинсленде

Одиннадцать человек, вооруженных кирками, щетками и лопатами, усердно работают вместе, чтобы обнаружить останки замечательного скелета динозавра возрастом 95 миллионов лет. Эти волонтеры-любители проводят дни, очищая почву под станцией Бельмонт, поместьем, расположенным в малонаселенном городке Уинтон, штат Квинсленд. Пока палящее солнце палит на них, эти преданные «землекопатели» остаются в приподнятом настроении в поисках доисторических костей.

Среди этих энтузиастов-добровольцев — Эли Калви, самопровозглашенная «трагик-динозавр», которая участвует в раскопках с 2008 года. Фактически, г-жа Калви участвовала в общей сложности в 14 раскопках и даже переехала в Уинтон со своим партнером, чтобы работать волонтером в Музей эпохи динозавров. Она проводит пять дней в неделю в лаборатории, готовя образцы для демонстрации.

Австралия, с ее доступными возможностями волонтерства, стала одним из самых излюбленных мест в мире для гражданских ученых, интересующихся динозаврами. Уинтон, в частности, стал столицей динозавров страны. Открытие Музея эпохи динозавров в 2009 году пастухом Дэвидом Эллиоттом сделало город популярным местом для палеотуризма, принося около 70 миллионов долларов ежегодно в индустрию туризма в глубинке Квинсленда.

Для региона, страдающего от засухи и сокращения численности населения, успех музея принес столь необходимую экономическую поддержку. Куратор палеонтологии музея Мэтью Херн стал свидетелем растущего интереса к доисторическому прошлому Квинсленда и считает, что это огромный стимул для сообществ глубинки.

Музей эпохи динозавров уже более двух десятилетий проводит недельные раскопки на территории малонаселенных районов, способствуя постоянному открытию новых окаменелостей. Раскопать эти кости, даже такие маленькие, как ластик, может оказаться непростой задачей на обширных и бесплодных территориях глубинки Квинсленда. Однако страсть и преданность делу обычных людей, участвовавших в этих раскопках, привели к необычайным открытиям.

Пенсионеры, часто всю жизнь страстно увлекающиеся динозаврами, составляют значительную часть участников раскопок. Эти люди с их навыками и огромной энергией хотят внести свой вклад во что-то значимое в пенсионные годы. Карин Дин, пенсионерка, проехавшая более 25 часов на поезде и автобусе, чтобы принять участие в раскопках, выражает свое волнение от перспективы найти что-то возрастом миллионы лет.

Одной из особенных находок во время этих раскопок стал зауропод с длинной шеей, который считается самым крупным динозавром в Австралии. Обнаруженные в настоящее время кости, вероятно, принадлежат тому же виду, у которого пастух Дэвид Эллиотт обнаружил окаменелую бедренную кость в 1999 году. Этот зауропод, ласково прозванный Эллиотом, имеет большое личное значение для г-на Эллиота, поскольку его открытие существенно повлияло на его жизнь.

Страсть и преданность этих яростных энтузиастов динозавров превратили некогда скудную туристическую достопримечательность в процветающую индустрию, привлекающую посетителей со всего мира. В дальнейшем землекопы и ученые продолжают поиски новых сокровищ, превращая малонаселенную местность Квинсленда в важнейшее место для любителей динозавров со всего мира.

источники:

– ABC Western Queensland: Хайди Шихан – [Ссылка будет заменена]