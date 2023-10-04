Эффектное изображение NGC 4654: промежуточной спиральной галактики в скоплении Девы

Космический телескоп Хаббл сделал впечатляющее изображение промежуточной спиральной галактики NGC 4654. Эта галактика, расположенная в созвездии Девы, имеет черты как спирали с перемычкой, так и спирали с перемычкой. Яркий центр и вращающиеся звездные рукава делают его захватывающим зрелищем. NGC 4654 расположена к северу от небесного экватора, что делает ее видимой как из северного, так и из южного полушарий. Эта галактика находится примерно в 55 миллионах световых лет от Земли.

NGC 4654 входит в число галактик скопления Девы, которые демонстрируют асимметричное распределение звезд и нейтрального газообразного водорода. Астрономы полагают, что он может претерпевать процесс, называемый «очисткой под давлением». Поскольку эта галактика движется через перегретую плазму, известную как внутрископительная среда в скоплении галактик Девы, гравитационное притяжение оказывает давление на NGC 4654. Это давление, подобно ощущению ветра в тихий день для байкера, лишает галактику ее газ. В результате на юго-восточной стороне NGC 4654 образовался длинный тонкий хвост газообразного водорода.

Интересно, что большинство галактик, которые испытывают давление напора, обладают минимальным количеством холодного газа, что препятствует их способности образовывать новые звезды. Однако скорость звездообразования в NGC 4654 соответствует темпам звездообразования в галактиках аналогичного размера. Это говорит о том, что NGC 4654 является исключением из этой закономерности.

NGC 4654 также испытала взаимодействие с галактикой-компаньоном NGC 4639 около 500 миллионов лет назад. Гравитационное воздействие NGC 4639 лишило газ по краю NGC 4654, препятствуя звездообразованию в этой области. Следовательно, это взаимодействие привело к асимметричному распределению звезд внутри NGC 4654.

Ученые изучают такие галактики, как NGC 4654, чтобы лучше понять связь между молодыми звездами и холодным газом, из которого они формируются. Космический телескоп «Хаббл», которым управляет НАСА, играет решающую роль в получении таких захватывающих изображений, позволяя исследователям глубже проникнуть в тайны Вселенной.

источники:

– Космический телескоп НАСА «Хаббл», ЕКА и Дж. Ли (Научный институт космического телескопа); Обработка: Глэдис Кобер (НАСА/Католический университет Америки)