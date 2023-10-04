Astroscale получила от Министерства Японии финансирование в размере 80 миллионов долларов на миссию по космическому мусору

Astroscale, компания по удалению космического мусора, получила финансирование в размере до 80 миллионов долларов от Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) на важную миссию по борьбе с космическим мусором. Финансирование позволит Astroscale разработать демонстрационную миссию по инспекциям на орбите, направленную на получение изображений и диагностику несуществующего спутника в космосе.

Выбор Astroscale для этого проекта был сделан в рамках программы исследований инноваций в сфере малого и бизнеса MEXT, реализация проекта запланирована на март 2028 года. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 12 миллиардов иен (приблизительно 80 миллионов долларов США).

Финансирование не только поддержит Astroscale в развитии технологий, необходимых для сложных орбитальных работ, но также расширит их возможности по проверке и определению характеристик различных активных космических аппаратов и крупных объектов мусора в космосе. Astroscale, штаб-квартира которой находится в Японии, а дочерние компании в Великобритании, США, Франции и Израиле, сосредоточена на разработке инновационных решений для решения растущей проблемы космического мусора.

В последние годы космический мусор стал острой проблемой: вокруг Земли вращаются тысячи вышедших из строя спутников, ступеней ракет и другого мусора. Этот космический мусор представляет значительную угрозу для действующих спутников и пилотируемых космических миссий. Миссия Astroscale согласуется с глобальными усилиями по решению этой проблемы и обеспечению устойчивой и безопасной космической среды для будущих космических исследований.

Опыт Astroscale в удалении космического мусора и сотрудничество с Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии позволят им сыграть жизненно важную роль в снижении рисков, связанных с космическим мусором. Это финансирование знаменует собой значительный шаг вперед в их усилиях сделать космос более безопасным и чистым для всех.

источники:

– Космос.com

- Веб-сайт Астрошкала