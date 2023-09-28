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Космический корабль Astroscale для удаления мусора готов к запуску, но задерживается из-за недавнего сбоя в ракетной лаборатории

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
Космический корабль Astroscale для удаления мусора готов к запуску, но задерживается из-за недавнего сбоя в ракетной лаборатории

Программа активного удаления мусора Astroscale с помощью космического корабля Astroscale-Japan (ADRAS-J), предназначенная для проверки и удаления верхней ступени, оставленной на низкой околоземной орбите, завершена и готова к своей миссии. ADRAS-J встретится и осмотрит верхнюю ступень ракеты H-2A, запущенной в 2009 году. Космический корабль весом 150 килограммов будет использовать камеры, чтобы лучше охарактеризовать обломки для будущей миссии по удалению.

Джин Фуджи, главный инженер Astroscale, подчеркнул важность этой миссии, заявив, что это первая в мире попытка безопасно приблизиться и охарактеризовать существующий кусок крупного мусора посредством операций сближения и сближения (RPO). ADRAS-J продемонстрирует ключевые аспекты технологий RPO, включая вывод на нужную орбиту, абсолютную и относительную навигацию, а также облет клиентского объекта.

Майк Линдсей, технический директор Astroscale, подчеркнул важность понимания того, как мусор ведет себя в космосе, чтобы лучше управлять окружающей средой и восстанавливать ее. ADRAS-J предоставит ценные данные об обломках и поможет определить, доступны ли необходимые инструменты и данные для будущих миссий по удалению обломков.

ADRAS-J компании Astroscale — это первый этап программы коммерческого удаления мусора (CRD2), инициированной японским космическим агентством JAXA. Второй этап, который включает фактическое удаление обломков, еще не заключен.

Однако планы Astroscale по ноябрьскому запуску ADRAS-J в настоящее время приостановлены из-за недавнего провала запуска Rocket Lab, провайдера запуска миссии. Rocket Lab расследует сбой и пока не объявила новую дату запуска. Представители Astroscale, однако, сохраняют уверенность и гибкость, заявляя, что они будут готовы приступить к миссии, когда Rocket Lab будет готова вернуться в полет.

Источники: Astroscale, SpaceNews.

By Габриэль Бота

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