Astroscale получает 80 миллионов долларов на борьбу с космическим мусором

Astroscale, космическая компания, базирующаяся в Японии, получила от Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT) грант в размере до 80 миллионов долларов на продолжение усилий по решению проблемы космического мусора. Финансирование будет направлено на разработку демонстрационной миссии по инспекциям на орбите, целью которой является получение изображения и диагностика крупного несуществующего спутника в космосе. Проект, выбранный в рамках программы исследований инноваций в сфере малого и бизнеса MEXT, продлится до марта 2028 года.

Astroscale, имеющая дочерние компании в Великобритании, США, Франции и Израиле, занимается поиском решений растущей проблемы космического мусора. Компания уже провела испытания своей технологии на орбите. В 2021 году она запустила демонстрационную миссию ELSA-d, которая с помощью магнитной системы успешно зафиксировала кусок смоделированного орбитального мусора. Запланированы дополнительные испытания, и Astroscale планирует провести первое орбитальное испытание своего сервисного космического корабля ELSA-M в 2025 году. Этот космический корабль предназначен для извлечения и утилизации отслуживших свой срок спутников с использованием либо магнитной системы, либо роботизированной руки.

Помимо миссии ELSA-M, Astroscale также работает над проектом под названием ADRAS-J, целью которого является активное удаление мусора из космоса. Эта миссия включает в себя встречу с корпусом японской разгонной ракеты на орбите, проведение операций сближения и оценку ее состояния. Недавно профинансированный проект MEXT будет способствовать дальнейшему развитию технологий, необходимых для решения этих сложных орбитальных задач, а также сосредоточится на возможностях проверки и определения характеристик активных космических аппаратов и крупных объектов мусора.

Работа Astroscale имеет решающее значение для снижения рисков, связанных с космическим мусором, который может повредить работающие спутники и создать угрозу для будущих космических миссий. При поддержке правительства Японии Astroscale сможет добиться значительного прогресса в своей миссии по очистке космического пространства.

Источники: Astroscale объявляет о финансировании Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии; Astroscale представляет ADRAS-J, миссию, призванную помочь в создании технологии удаления мусора