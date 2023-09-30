Новое исследование раскрывает уникальные структуры лавовых миров

Недавнее исследование лавовых миров, экзопланет с океанами магмы, пролило свет на их уникальные структуры и способность сохранять жизненно важные элементы. Эти массивные экзопланеты, характеризующиеся сверкающим небом и бурлящими вулканическими морями, не похожи ни на что в нашей Солнечной системе.

Было обнаружено, что почти 50% всех обнаруженных к настоящему времени скалистых экзопланет содержат магму на своей поверхности. Вероятно, это связано с их непосредственной близостью к родительским звездам, из-за чего они совершают оборот по орбите менее чем за 10 дней. Экстремальные условия, с которыми сталкиваются эти планеты, такие как суровая погода и экстремальные температуры поверхности, делают их непригодными для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

В новом исследовании ученые показали, что эти расплавленные океаны оказывают существенное влияние на свойства и пути эволюции горячих скалистых Суперземель. Сжимаемая природа лавы приводит к тому, что богатые лавой планеты без атмосферы немного плотнее, чем твердые планеты того же размера. Кроме того, наличие океанов магмы влияет на структуру мантии, окружающей ядро ​​планеты.

Лавовые миры до сих пор недостаточно изучены, что затрудняет понимание их фундаментального механизма. Тем не менее, они дают ценную информацию об эволюции планет земной группы. Ведущий автор исследования Кирстен Боли описывает лавовые миры как «очень странные и очень интересные вещи» и подчеркивает важность понимания основных элементов, которые делают экзопланеты уникальными.

55 Cancri e, экзопланета, расположенная на расстоянии 41 светового года от Земли, является одним из самых известных лавовых миров. Хотя в нашей солнечной системе есть вулканически активные объекты, здесь нет настоящих лавовых планет, которые ученые могли бы изучить вблизи. Исследование состава и эволюции океанов магмы может дать ключ к разгадке огненной истории Земли.

Используя программное обеспечение для моделирования внутренней части экзопланеты Exoplex и данные предыдущих исследований, исследователи смоделировали сценарии эволюции планеты, похожей на Землю, с различными температурами поверхности. Их модели показали, что мантии планет с океаном магмы могут принимать три формы: полностью расплавленную, океан магмы на поверхности или слоистую структуру со слоем твердой породы посередине.

Результаты показывают, что вторая и третья формы встречаются немного чаще, чем полностью расплавленные планеты. Состав магматических океанов влияет на способность экзопланет, свободных от атмосферы, улавливать летучие элементы, необходимые для формирования ранних атмосфер. Это имеет последствия для обитаемости этих планет.

В целом, это новое исследование дает ценную информацию об уникальных структурах и потенциальной обитаемости лавовых миров. Будущие исследования должны быть сосредоточены на понимании земных параметров, таких как поверхностная гравитация, чтобы еще больше расширить наши знания об этих загадочных экзопланетах.

Источники: Астрофизический журнал.