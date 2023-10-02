Есть ли в поясе Койпера скрытая планета?

Астрофизики из Японии недавно представили доказательства существования еще одной похожей на Землю планеты, скрывающейся в поясе Койпера. Этот пояс состоит из кольца ледяных объектов, расположенных на внешних границах нашей Солнечной системы, сразу за орбитой Нептуна.

Патрик София Ликавка из Университета Киндай и Такаши Ито из Национальной астрономической обсерватории Японии наблюдали за поведением различных объектов в поясе Койпера, что привело их к мысли, что среди них может скрываться небольшая планета. По оценкам, эта потенциальная планета обладает массой, которая в 1.5–3 раза превышает массу Земли. Расположенная на расстоянии примерно 500 астрономических единиц (а.е.) от Солнца в области рассеянного диска пояса Койпера, эта гипотетическая планета может быть ближе к нам, чем предполагаемая Девятая Планета, находящаяся во внешних регионах Солнечной системы.

Пояс Койпера содержит множество астероидов, комет, космических камней и ледяных фрагментов, простирающихся от 30 до 50 а.е. Хотя наблюдать и изучать эти объекты сложно из-за их огромного расстояния от Земли, астрофизики постоянно исследуют этот регион в поисках потенциальных открытий.

Исследование, опубликованное в «Астрономическом журнале», выявляет аномалии в поведении некоторых объектов пояса Койпера. Эти аномалии предполагают наличие невидимой планеты, оказывающей гравитационное влияние на окружающие объекты. Хотя существование этой скрытой планеты еще не подтверждено, собранные доказательства указывают на возможность существования еще одной похожей на Землю планеты в нашей Солнечной системе.

Требуются дальнейшие исследования и наблюдения, чтобы подтвердить существование этой планеты и предоставить более точные данные о ее свойствах и характеристиках. Открытие еще одной похожей на Землю планеты в поясе Койпера будет иметь важные последствия для нашего понимания формирования планет и потенциала внеземной жизни.

источники:

– Астрофизический журнал: «Скрытая гигантская планета на широкой орбите Солнечной системы», Патрик София Ликавка и Такаши Ито.