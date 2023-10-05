Обнаружен пульсар, излучающий самый большой всплеск, когда-либо зарегистрированный

Ученые сделали захватывающее открытие в глубоком космосе. Используя обсерваторию HESS в Намибии, глобальная группа исследователей обнаружила самый крупный всплеск, когда-либо зарегистрированный от пульсара. Пульсары — небесные тела, которые испускают периодические всплески радиации от своих магнитных полюсов. Всплески, наблюдаемые от пульсара, известного как Вела, который находится на расстоянии почти 1,000 световых лет от Земли, были в 200 раз более энергичными, чем любой ранее зарегистрированный луч пульсара.

Было замечено, что выбросы Вела имеют энергию до 20 тераэлектронвольт, что примерно в 10 триллионов раз более энергично, чем видимый свет. Это открытие бросает вызов нашему нынешнему пониманию пульсаров и того, как они работают. Это требует переосмысления традиционной идеи о том, что частицы ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля внутри или немного за пределами магнитосферы пульсара.

Пульсар — это тип нейтронной звезды, которая образуется при взрыве звезды, но не становится черной дырой. Пульсары невероятно плотны и имеют очень активную магнитосферу. Электроны ускоряются внутри магнитосферы и выбрасываются лучами с полюсов звезды. По мере вращения пульсара эти лучи проносятся по Вселенной, появляясь в виде вспышек через равные промежутки времени, подобно маяку.

Плотность пульсаров поразительна: чайная ложка их материала имеет массу более пяти миллиардов тонн. Для сравнения: это примерно в 900 раз больше массы Великой пирамиды в Гизе. Это новое открытие расширяет наше понимание этих увлекательных космических явлений.

В отдельном исследовании ученые недавно раскрыли поведение другого пульсара под названием J1023. Этот пульсар переключается между двумя режимами: излучает высокочастотный видимый свет, ультрафиолетовый свет и рентгеновские лучи в одном режиме и тускнеет при излучении низкочастотных радиоволн в другом. Исследователи обнаружили, что в низкочастотном режиме материя падает к поверхности пульсара, а затем выталкивается обратно через его струю. Этот процесс нагревает окружающее вещество, запуская более высокочастотный режим.

Эти новые открытия расширяют наши знания о пульсарах и углубляют наше понимание чудес Вселенной.

источники:

– Природная астрономия

– Пресс-релиз DESY