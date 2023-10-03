Взгляд во Вселенную: астрономический фотограф 2023 года

Конкурс «Астрономический фотограф года», организованный Королевскими музеями Гринвича, предлагает захватывающий взгляд на чудеса Вселенной. На конкурсе демонстрируются необыкновенные снимки, снятые фотографами со всего мира. Здесь мы выделяем несколько замечательных фотографий-победителей конкурса этого года.

Абсолютный победитель, фильм «Неожиданная Андромеда», снятый Марселем Дрекслером, Ксавье Строттнером и Яном Сэйнти, раскрывает спиральную галактику Андромеда, нашего ближайшего большого галактического соседа. Что делает это изображение необычным, так это наличие большой плазменной дуги, никогда ранее не наблюдавшейся «эмиссионной туманности», в левом нижнем углу. Эта дуга, состоящая из ионизированного газа, излучающего свет, может быть самым близким к нам объектом такого рода во Вселенной.

Фотография Анхеля Ана, победившая в категории «Небесные пейзажи», под названием «Большой космический фейерверк», демонстрирует спрайты или красные молнии — редкое метеорологическое явление, которое разряжает электрический заряд высоко в верхних слоях атмосферы. Спрайты, длящиеся всего миллисекунду, невероятно сложно наблюдать и фотографировать.

На снимке Марселя Дрекслера «Новый класс галактических туманностей вокруг звезды YY Hya» запечатлена ранее неизвестная галактическая туманность, окружающая двойную звездную систему YY Hya. Туманности — это массивные облака межзвездного газа и пыли, излучающие красочные световые эффекты. Это изображение не только дает ослепительный взгляд на космос, но и способствует изучению эволюции двойной звездной системы.

Фотография Эдуардо Шабергера Пупо «Солнечный вопрос» изображает поверхность Солнца с любопытной структурой в форме вопросительного знака, созданной солнечными нитями. Нити представляют собой длинные нити газообразного материала, сформированные и закрепленные магнитными полями.

«Марс-Сет» Итана Чаппела запечатлел затмение Марса Луной, редкое небесное событие, когда Марс исчезает за Луной. На этом потрясающем изображении Марс скользит по южному краю Луны за несколько мгновений до того, как исчезнуть из поля зрения.

Наконец, «Мазок кисти» Моники Девиат демонстрирует северное сияние или северное сияние, мерцающее в финском небе. Это изображение предлагает уникальный взгляд на это атмосферное явление: зеленое сияние напоминает мазок художника по глубокому черному холсту.

Эти изображения — лишь проблеск невероятных визуальных эффектов конкурса «Астрономический фотограф 2023 года». На выставке в Национальном морском музее представлены захватывающие фотографии 11 различных категорий, позволяющие зрителям восхищаться сверкающими галактиками и впечатляющими полярными сияниями.

источники:

– Королевские музеи Гринвича