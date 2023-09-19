Станьте свидетелем северного сияния в Ирландии: ваш путеводитель по впечатляющему природному явлению

Северное сияние, также известное как северное сияние, является одним из самых завораживающих природных явлений в мире. Многие люди думают, что вам нужно отправиться в отдаленные места, такие как Исландия или Аляска, чтобы увидеть их, но хорошая новость заключается в том, что вы можете стать свидетелем этого потрясающего явления прямо здесь, в Ирландии и Северной Ирландии.

Эти захватывающие дух виды зеленых, розовых, синих и фиолетовых огней можно увидеть из разных мест по всей стране. От северного побережья Северной Ирландии и части побережья Антрима до Ко-Мейо на западном побережье Ирландии, Эшборна в Ко-Мите и даже района Дублина — у вас есть шанс увидеть это неземное зрелище.

Чтобы увеличить ваши шансы увидеть северное сияние, благоприятным временем может стать предстоящее равноденствие 23 сентября. По словам Дэвида Мура, редактора журнала Astronomy Ireland, равноденствие влияет на магнитное поле Земли и наклон планеты, что может создать идеальные условия для наблюдения полярных сияний.

Однако важно отметить, что нет никакой гарантии увидеть северное сияние. Такие факторы, как солнечная активность, облачность и световое загрязнение городов и поселков, могут повлиять на видимость. Сельское северное побережье Северной Ирландии и такие места, как Мейо, откуда открывается беспрепятственный вид на Атлантический океан, считаются одними из лучших мест для наблюдения за полярным сиянием.

Северное сияние является результатом солнечных вспышек или извержений на Солнце, которые выбрасывают в космос миллиарды тонн радиации. Эти частицы затем сталкиваются с атмосферой Земли, создавая яркие цвета северного сияния. Обычно огни образуют овал вокруг Северного полюса, но во время интенсивной активности полярное сияние может распространяться даже на юг, вплоть до Ирландии.

Если вы хотите увидеть полярное сияние, очень важно найти место вдали от искусственных огней. Жизнь в городе может позволить вам увидеть только основные экспонаты, тогда как пребывание в сельской местности с минимальным световым загрязнением может обеспечить лучший обзор. Астрономия Ирландии предлагает службу оповещения о полярных сияниях, которая прогнозирует вероятность наблюдений на основе солнечной активности.

Помните, что чистое небо необходимо для наблюдения за северным сиянием, поэтому следите за погодными условиями. Хотя в Ирландии время от времени бывает пасмурная и дождливая погода, все же есть возможность мельком увидеть это впечатляющее природное явление. Следите за будущими предупреждениями о полярном сиянии и планируйте испытать волшебство северного сияния у себя на заднем дворе.

Источник: Belfast Live (URL-адреса не указаны)