Изучение астрономии: связь со Вселенной и прославление наших общих элементов

Астрономия всегда очаровывала людей не только своими научными чудесами, но и потому, что она связывает нас с необъятностью Вселенной. Элементы, из которых состоят наши тела, такие как углерод, кислород и азот, произошли от массивных звезд, взорвавшихся миллиарды лет назад. Эта общая связь со Вселенной дает повод для праздника.

Университет Висконсина-Милуоки (UWM) в течение месяца организовал три мероприятия, посвященных памяти и изучению астрономии. 10 октября Мэй Джемисон, первая афроамериканка в космосе, прочтет выдающуюся лекцию. 14 октября состоится бесплатная вечеринка по просмотру частичного солнечного затмения. Кроме того, 21 октября UWM будет отмечать 100-летие первого проектора для планетария.

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на небольшую часть поверхности Земли. Эти события редки, и следующее видимое событие на Среднем Западе произойдет в апреле 2024 года. Во время солнечного затмения наблюдатели могут использовать специальное оборудование для наблюдения за внешней атмосферой Солнца, известной как корона. Ученые до сих пор очарованы высокой температурой короны, достигающей 2 миллионов градусов, и стремятся понять источник ее энергии.

Планетарии играют решающую роль в привнесении чудес ночного неба в городские районы, где световое загрязнение затрудняет видимость. Первый современный проектор для планетария был построен в Мюнхене, Германия, в 1923 году, а в 1930 году в Чикаго открылся первый планетарий в США. За последнее столетие планетарии позволили миллиардам людей исследовать и постичь тайны Вселенной.

Планетарий Манфреда Олсона UWM имеет богатую историю привлечения разнообразной аудитории посредством своих культурных программ. С помощью таких шоу, как «Под африканским небом» и «Азиатские праздники», планетарий соединяет астрономию с различными культурными аспектами, демонстрируя разнообразие видимости звезд в разных регионах. Хотя проектор UWM и не является цифровым, он обеспечивает реалистичное и захватывающее зрелище ночного неба. Поскольку планетарий планирует заменить устаревший проектор, он намерен продолжать предлагать интерактивные и доступные живые программы.

Астрономические мероприятия, подобные тем, которые организует UWM, напоминают нам о нашей связи со Вселенной и чудесами, которые она таит. Исследование ночного неба позволяет нам лучше понять наше место в космосе и общие элементы, которые связывают всех нас.

источники:

– Новости УВМ

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства

– Планетарий Манфреда Олсона в UWM