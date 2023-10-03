Тайна исчезнувшей звезды: новые данные космического телескопа Джеймса Уэбба

В 2009 году звезда N6946-BH1 сбила с толку астрономов, когда она начала светлеть, как будто собиралась взорваться сверхновой. Однако вместо ожидаемого драматического взрыва звезда просто погасла, оставив астрономов в недоумении. Лишь недавно, благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST), новые данные пролили свет на это загадочное событие.

Исследование, опубликованное на arXiv, проанализировало данные, собранные инструментами JWST NIRCam и MIRI, и выявило яркий инфракрасный источник, который, по-видимому, представляет собой остатки пылевой оболочки, окружающей то место, где когда-то существовала первоначальная звезда. Это говорит о том, что звезда выбрасывала материал во время быстрого увеличения яркости. Другая возможность состоит в том, что инфракрасное свечение возникает из-за падения материала в черную дыру, образовавшуюся в результате коллапса звезды.

Что еще больше удивило астрономов, так это открытие не одного, а трех остатков объектов. Предыдущие наблюдения не могли различить эти источники из-за ограниченного разрешения. Это открытие делает неудачную модель сверхновой менее вероятной, указывая вместо этого на слияние звезд как на причину поярчения в 2009 году. Похоже, то, что первоначально воспринималось как одна массивная звезда, на самом деле было сливающейся звездной системой, которая вспыхнула, а затем погасла.

Хотя данные склоняются к модели слияния звезд, нельзя полностью исключать неудавшуюся модель сверхновой. Это усложняет наше понимание сверхновых и образования черных дыр звездной массы. Хотя наблюдались слияния черных дыр, остается неясным, подвергаются ли эти массивные звезды сначала сверхновой, а затем коллапсируют в черную дыру.

Тот факт, что JWST смог различить несколько источников в галактике, расположенной на расстоянии 22 миллионов световых лет, является выдающимся достижением. Теперь у астрономов есть надежда, что подобные звезды будут наблюдаться и в будущем, что предоставит больше данных, позволяющих различать слияния звезд и неудавшиеся сверхновые. Это будет способствовать более глубокому пониманию заключительных стадий эволюции звезд, когда они превращаются в черные дыры звездной массы.

Источник: Бизор, Эмма Р. и др. «JWST обнаружил светящийся инфракрасный источник в месте несостоявшегося кандидата в сверхновую N6946-BH1». Препринт arXiv arXiv:2309.16121 (2023).