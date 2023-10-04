Астрономы исследуют загадочное исчезновение массивной звезды с помощью JWST

Астрономы были озадачены внезапным исчезновением массивной звезды, известной как N6946-BH1. В 2009 году эта звезда пережила период поярчания, достигнув светимости, эквивалентной миллиону солнц. Однако вместо того, чтобы взорваться сверхновой, как ожидалось, она потускнела и стала невидимой для телескопов.

Благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST) астрономы теперь получили новое представление о судьбе звезды. Недавнее исследование проанализировало данные, собранные инструментами JWST NIRCam и MIRI, и обнаружило яркий инфракрасный источник вблизи исходного положения звезды. Это предполагает наличие пылевой оболочки, которая могла быть выброшена из звезды во время ее быстрого просветления. Альтернативно, инфракрасное свечение может быть вызвано падением материала в черную дыру, образовавшуюся в результате коллапса звезды.

Интересно, что исследование выявило не один оставшийся объект, а целых три. Более ранние наблюдения смешали эти источники вместе из-за ограничений разрешения. Это открытие бросает вызов предыдущей гипотезе о том, что звезда коллапсировала и стала черной дырой, указывая на более вероятный сценарий звездного слияния. Первоначальная звездная система стала ярче, когда две звезды слились, но в конечном итоге погасла.

Исследование подчеркивает продолжающиеся дебаты о том, становятся ли массивные звезды черными дырами из-за неудавшейся сверхновой. Хотя данные подтверждают модель слияния звезд, они не исключают неудачную модель сверхновой. Это усложняет наше понимание сверхновых и черных дыр звездной массы.

N6946-BH1, расположенная в галактике на расстоянии 22 миллионов световых лет, демонстрирует возможности JWST в различении нескольких источников. Астрономы надеются, что подобные звезды будут наблюдаться и в будущем, что предоставит больше данных, позволяющих отличить звездные слияния от неудавшихся сверхновых. Эти знания будут способствовать нашему пониманию последних стадий превращения звезд в черные дыры звездной массы.

источник: Вселенная сегодня

Проходить обучение: Бизор, Э.Р., Хазов, Д., и Смит, Н. (2023). JWST обнаружил светящийся инфракрасный источник в месте несостоявшегося кандидата в сверхновую N6946-BH1. arXiv.