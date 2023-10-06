Наслаждайтесь солнечным затмением «Огненного кольца» с диско-шаром

Команда астрономов призывает людей наблюдать предстоящее частное солнечное затмение 14 октября уникальным и интересным способом: с помощью диско-шара. Впервые с 2012 года солнечное затмение в виде «огненного кольца» будет видно на большей части территории Америки. Основная причина использования диско-шара — защита вашего зрения. Даже кратковременный взгляд прямо на солнце может серьезно повредить глаза.

Хотя существуют традиционные безопасные методы наблюдения за солнечными затмениями, такие как ношение одобренных солнцезащитных очков или использование портативных проекторов затмений, таких как камеры-обскуры, авторы недавней статьи предполагают, что этим методам не хватает таланта и привлекательности для толпы. В своей статье под названием «Почему каждой обсерватории нужен диско-шар», опубликованной в базе данных препринтов arXiv, они утверждают, что диско-шар предлагает более увлекательный и доступный способ наблюдать и понимать физику солнечного затмения.

В отличие от камер-обскуры, которые проецируют одно изображение затмения, диско-шар одновременно отражает несколько одинаковых изображений затмения на различные поверхности. Эта функция делает его идеальным инструментом для обмена опытом с большими группами или поддержания социального дистанцирования. Исследователи отмечают, что диско-шар может создавать узнаваемые солнечные диски на расстоянии около 2 метров (6.5 футов).

Для достижения наилучших результатов поместите диско-шар возле окна, откуда хорошо видно солнце. Солнечный свет будет падать на поверхность шара, и каждая зеркальная грань, действуя как зеркало-обскура, будет отражать изображение солнечного диска на близлежащие поверхности. Этот метод фиксирует ход затмения так же эффективно, как и камера-обскура.

Итак, подумайте о том, чтобы добавить нотку стиля диско к своему опыту наблюдения за солнечным затмением и принять участие в уникальном способе наблюдения за этим захватывающим небесным явлением.

источники:

– «Почему каждой обсерватории нужен диско-шар» – опубликовано на сервере препринтов arXiv

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