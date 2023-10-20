Мощный радиовсплеск обнаружен в далекой галактике

Астрономы сделали революционное открытие, обнаружив быстрый радиовсплеск (FRB) из далекой галактики, которая пролетела восемь миллиардов световых лет, чтобы достичь Земли. Этот конкретный FRB является более мощным и возник гораздо дальше, чем любые ранее зарегистрированные, поскольку он произошел, когда Вселенная была менее половины своего нынешнего возраста. Причина возникновения FRB остается загадкой: теории варьируются от инопланетной жизни до магнетаров, которые представляют собой мертвые звезды с сильным магнитным полем.

Радиовсплеск был обнаружен австралийским радиотелескопом ASKAP в Западной Австралии. Менее чем за миллисекунду он выпустил столько энергии, сколько Солнце излучает за 30 лет. Хотя ежедневно в небе могут возникать сотни тысяч FRB, обнаружено лишь около тысячи, а происхождение только 50 выявлено. Чтобы отследить источник последней вспышки, астрономы использовали Очень Большой Телескоп в Чили и обнаружили, что она произошла из галактики, которая, возможно, сливалась с другими галактиками, потенциально создавая магнетар.

Помимо разгадки тайны FRB, ученые надеются использовать их в качестве инструмента для исследования тайн Вселенной. На FRB запечатлены характеристики газа, через который они путешествуют, что дает ученым возможность измерить количество материи в космической паутине и определить общий вес Вселенной. Однако для получения более точных измерений необходимо будет наблюдать еще сотни FRB с помощью современных радиотелескопов, которые, как ожидается, вступят в строй в ближайшем будущем.

Это революционное открытие приближает нас к пониманию происхождения FRB и космической паутины. Ученые полагают, что благодаря дальнейшим исследованиям и достижениям в области технологий они откроют еще больше тайн Вселенной.

источники:

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8