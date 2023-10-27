Недавно обнаруженное Аврора на Уране раскрывает тайны ледяного гиганта

На величественной планете Уран открылось новое захватывающее зрелище. Астрономы недавно обнаружили полярное сияние, светящееся в инфракрасном диапазоне — явление, никогда ранее не наблюдавшееся. Открытие стало возможным благодаря использованию спектрографа ближнего инфракрасного диапазона телескопа Кек II (NIRSPEC) и было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

В отличие от предыдущих наблюдений ультрафиолетовых полярных сияний на Уране в 1986 году, это открытие проливает свет на инфракрасные полярные сияния планеты. Анализ данных, в частности обнаружение иона H3+, позволил ученым подтвердить наличие этого увлекательного природного явления на Уране.

«Эта статья является кульминацией 30-летних исследований полярных сияний на Уране, которые, наконец, выявили инфракрасные полярные сияния и положили начало новой эпохе исследований полярных сияний на планете», — объяснила Эмма Томас, ведущий автор исследования и астроном из Университета Уран. Лестер. Это открытие знаменует собой важную веху в нашем понимании ледяных гигантов и планетарных магнитных полей не только в нашей Солнечной системе, но и на экзопланетах.

Уран, ледяной гигант, примерно в четыре раза превышающий размер Земли, имеет огромную научную ценность. Ученые выявили около 30 спутников, вращающихся вокруг планеты, причем некоторые из них потенциально содержат слои океана, пригодные для астробиологических исследований. В прошлом году в астрономическом отчете подчеркивалась необходимость проведения исследовательской миссии к Урану в качестве главного приоритета на следующее десятилетие.

Этот год был весьма насыщен событиями для Урана: наблюдалось несколько замечательных событий. В апреле космический телескоп Уэбб сделал потрясающие изображения пылевых колец планеты, предложив более четкое и детальное изображение по сравнению со старыми изображениями космического телескопа. Более того, изображения Хаббла, опубликованные в марте, показали смещение оси вращения Урана, в результате чего его северный полюс наклонился в сторону Солнца.

Полярные сияния на Уране возникают в результате взаимодействия заряженных частиц с атмосферой планеты через магнитные поля. Эти взаимодействия излучают световое свечение в видимых длинах волн, а также в инфракрасном и ультрафиолетовом свете в случае Урана. Исследователи полагают, что изучение полярного сияния Урана может улучшить наше понимание атмосферы планеты и ее динамического магнитного поля.

Исследование полярного сияния Урана также может дать представление о потенциальных последствиях для магнитного поля Земли во время будущего изменения полюсов. Уникальное несовпадение вращательной и магнитной осей Урана приводит к тому, что это явление происходит ежедневно. Дальнейшие исследования полярного сияния Урана могут раскрыть ценные данные, относящиеся к системам, зависящим от магнитного поля Земли, таким как спутники, сети связи и навигация.

Хотя миссия зонда к Урану была рекомендована в десятилетнем обзоре астрономических целей 2022 года, ее запуск ожидается не раньше 2031 или 2032 года. Эта задержка призвана воспользоваться гравитационной помощью Юпитера во время путешествия космического корабля к далекой ледяной планете. Такая миссия позволит составить детальную карту гравитационного и магнитного полей Урана, что позволит лучше понять недавно наблюдавшееся полярное сияние.

Это новооткрытое полярное сияние на Уране открывает окно в тайны ледяного гиганта, предоставляя астрономам уникальную возможность разгадать тайны этого далекого мира.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое полярное сияние?

Ответ: Полярное сияние — это естественное световое явление в полярных регионах Земли, вызванное взаимодействием заряженных частиц с атмосферой.

Вопрос: Как образуются полярные сияния на Уране?

Ответ: Полярные сияния на Уране образуются в результате взаимодействия заряженных частиц с атмосферой планеты посредством магнитных полей.

Вопрос: Каково значение изучения полярного сияния Урана?

Ответ: Изучение полярного сияния Урана может улучшить наше понимание атмосферы, магнитного поля планеты и внести свой вклад в наши знания о подобных явлениях на Земле, экзопланетах и ​​в нашей солнечной системе.

Вопрос: Какую цель преследует возможный зонд Урана?

Ответ: Цель предлагаемого зонда Урана — составить карту гравитационного и магнитного полей планеты, чтобы еще больше раскрыть тайны этого ледяного гиганта.

Вопрос: Когда ожидается запуск зонда «Уран»?

Ответ: Ожидаемый запуск зонда Уран запланирован на период между 2031 и 2032 годами, чтобы воспользоваться гравитационной помощью Юпитера во время его путешествия.