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Наука

Недавно обнаруженное Аврора на Уране раскрывает тайны ледяного гиганта

ByРоберт Эндрю

27 октября, 2023
Недавно обнаруженное Аврора на Уране раскрывает тайны ледяного гиганта

На величественной планете Уран открылось новое захватывающее зрелище. Астрономы недавно обнаружили полярное сияние, светящееся в инфракрасном диапазоне — явление, никогда ранее не наблюдавшееся. Открытие стало возможным благодаря использованию спектрографа ближнего инфракрасного диапазона телескопа Кек II (NIRSPEC) и было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

В отличие от предыдущих наблюдений ультрафиолетовых полярных сияний на Уране в 1986 году, это открытие проливает свет на инфракрасные полярные сияния планеты. Анализ данных, в частности обнаружение иона H3+, позволил ученым подтвердить наличие этого увлекательного природного явления на Уране.

«Эта статья является кульминацией 30-летних исследований полярных сияний на Уране, которые, наконец, выявили инфракрасные полярные сияния и положили начало новой эпохе исследований полярных сияний на планете», — объяснила Эмма Томас, ведущий автор исследования и астроном из Университета Уран. Лестер. Это открытие знаменует собой важную веху в нашем понимании ледяных гигантов и планетарных магнитных полей не только в нашей Солнечной системе, но и на экзопланетах.

Уран, ледяной гигант, примерно в четыре раза превышающий размер Земли, имеет огромную научную ценность. Ученые выявили около 30 спутников, вращающихся вокруг планеты, причем некоторые из них потенциально содержат слои океана, пригодные для астробиологических исследований. В прошлом году в астрономическом отчете подчеркивалась необходимость проведения исследовательской миссии к Урану в качестве главного приоритета на следующее десятилетие.

Этот год был весьма насыщен событиями для Урана: наблюдалось несколько замечательных событий. В апреле космический телескоп Уэбб сделал потрясающие изображения пылевых колец планеты, предложив более четкое и детальное изображение по сравнению со старыми изображениями космического телескопа. Более того, изображения Хаббла, опубликованные в марте, показали смещение оси вращения Урана, в результате чего его северный полюс наклонился в сторону Солнца.

Полярные сияния на Уране возникают в результате взаимодействия заряженных частиц с атмосферой планеты через магнитные поля. Эти взаимодействия излучают световое свечение в видимых длинах волн, а также в инфракрасном и ультрафиолетовом свете в случае Урана. Исследователи полагают, что изучение полярного сияния Урана может улучшить наше понимание атмосферы планеты и ее динамического магнитного поля.

Исследование полярного сияния Урана также может дать представление о потенциальных последствиях для магнитного поля Земли во время будущего изменения полюсов. Уникальное несовпадение вращательной и магнитной осей Урана приводит к тому, что это явление происходит ежедневно. Дальнейшие исследования полярного сияния Урана могут раскрыть ценные данные, относящиеся к системам, зависящим от магнитного поля Земли, таким как спутники, сети связи и навигация.

Хотя миссия зонда к Урану была рекомендована в десятилетнем обзоре астрономических целей 2022 года, ее запуск ожидается не раньше 2031 или 2032 года. Эта задержка призвана воспользоваться гравитационной помощью Юпитера во время путешествия космического корабля к далекой ледяной планете. Такая миссия позволит составить детальную карту гравитационного и магнитного полей Урана, что позволит лучше понять недавно наблюдавшееся полярное сияние.

Это новооткрытое полярное сияние на Уране открывает окно в тайны ледяного гиганта, предоставляя астрономам уникальную возможность разгадать тайны этого далекого мира.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое полярное сияние?
Ответ: Полярное сияние — это естественное световое явление в полярных регионах Земли, вызванное взаимодействием заряженных частиц с атмосферой.

Вопрос: Как образуются полярные сияния на Уране?
Ответ: Полярные сияния на Уране образуются в результате взаимодействия заряженных частиц с атмосферой планеты посредством магнитных полей.

Вопрос: Каково значение изучения полярного сияния Урана?
Ответ: Изучение полярного сияния Урана может улучшить наше понимание атмосферы, магнитного поля планеты и внести свой вклад в наши знания о подобных явлениях на Земле, экзопланетах и ​​в нашей солнечной системе.

Вопрос: Какую цель преследует возможный зонд Урана?
Ответ: Цель предлагаемого зонда Урана — составить карту гравитационного и магнитного полей планеты, чтобы еще больше раскрыть тайны этого ледяного гиганта.

Вопрос: Когда ожидается запуск зонда «Уран»?
Ответ: Ожидаемый запуск зонда Уран запланирован на период между 2031 и 2032 годами, чтобы воспользоваться гравитационной помощью Юпитера во время его путешествия.

By Роберт Эндрю