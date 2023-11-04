Новое открытие: на Уране обнаружено светящееся инфракрасное сияние

Астрономы сделали необычное открытие на Уране, седьмой планете от Солнца. Впервые группа ученых наблюдала новый тип полярного сияния, светящегося в инфракрасном диапазоне. Хотя на Уране ранее были зарегистрированы ультрафиолетовые полярные сияния, сейчас впервые обнаружено инфракрасное полярное сияние. Инновационное наблюдение было сделано с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона телескопа Кек II (NIRSPEC), о котором недавно сообщалось в журнале Nature Astronomy.

Ведущий автор Эмма Томас, астроном из Университета Лестера, выразила свое волнение по поводу результатов. Она заявила: «Это замечательное открытие знаменует собой кульминацию 30-летних исследований полярных сияний на Уране. Присутствие инфракрасного полярного сияния знаменует новую эру исследований полярных сияний на этом ледяном гиганте. Наши исследования расширят наше понимание ледяных гигантских полярных сияний и прольют свет на планетарные магнитные поля в нашей Солнечной системе, а также на экзопланетах».

Уран, колоссальный ледяной гигант, размер которого примерно в четыре раза больше Земли, интересен не только с научной точки зрения из-за своих размеров, но и потому, что у него около 30 спутников, некоторые из которых потенциально могут содержать обширные слои океана. Признавая научную значимость Урана, в прошлогоднем астрономическом отчете будущая исследовательская миссия к планете была названа «крупной миссией с наивысшим приоритетом» на следующее десятилетие.

Это недавно открытое полярное сияние — лишь одно из нескольких недавних явлений, наблюдаемых на Уране. В апреле новаторский космический телескоп Уэбб стоимостью 10 миллиардов долларов США сделал снимки пыльных колец планеты, которые раньше было трудно различить на изображениях старых телескопов. Кроме того, изображения Хаббла от марта 2023 года продемонстрировали, как сместилась ось вращения Урана, вызвав наклон его северного полюса в сторону Солнца.

Полярные сияния на Уране возникают в результате взаимодействия заряженных частиц с атмосферой планеты через магнитные поля. Подобно Земле, это взаимодействие излучает световое свечение в видимых длинах волн. Однако на Уране также наблюдаются полярные сияния как в инфракрасном, так и в ультрафиолетовом диапазоне. Исследователи ожидают, что изучение этих полярных сияний на Уране углубит наше понимание атмосферы планеты и динамики ее смещающихся полюсов.

Кроме того, исследование полярных сияний Урана может дать представление о потенциальных последствиях изменения магнитного поля на Земле. Томас объяснил: «У нас ограниченные знания об этом явлении и его влиянии на системы, зависящие от магнитного поля Земли, такие как спутники, средства связи и навигация. Однако из-за уникального несовпадения его вращательной и магнитной осей Уран регулярно испытывает этот процесс. Изучение полярных сияний Урана предоставит ценные данные о том, чего мы можем ожидать во время будущего изменения полюсов на Земле и последствий для ее магнитного поля».

Хотя десятилетний обзор астрономических целей 2022 года рекомендовал зонд для составления карты гравитационного и магнитного полей Урана, его запуск ожидается не ранее 2031 или 2032 года. Целью отложенного запуска является использование гравитационной помощи Юпитера, помогающей зонду достичь цели. чем более далекая ледяная планета, тем эффективнее.