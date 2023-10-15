Астрономы наблюдают массивное пылевое облако, образовавшееся в результате столкновения ледяных миров

Астрономы сделали революционное открытие, обнаружив массивное пылевое облако, образовавшееся в результате столкновения двух ледяных миров в системе ASASSN-21qj, расположенной на расстоянии 1,800 световых лет от Земли. Столкновение создало пылевое облако, которое переместилось перед родительской звездой и со временем заставило ее потускнеть. Яркое увеличение длин волн инфракрасного излучения перед тусклым светом звезды стало свидетельством столкновения. Результаты этого наблюдения были опубликованы в журнале Nature.

В результате удара на поверхность был вынесен скрытый материал, обычно погребенный под слоями водорода и гелия на планетах-гигантах. Выброс значительного количества водяного пара охладил тело после удара до 1000 К (726°C), что пролило свет на внутренний состав планеты.

Определить, что в столкновении участвовали две ледяные экзопланеты-гиганты, ученым удалось благодаря расчетам, компьютерным моделям и просветлению в инфракрасных частотах, наблюдаемому астрономом-любителем. Это столкновение напоминает отношения между Ураном и Нептуном в нашей Солнечной системе.

В течение примерно трёх лет пылевое облако двигалось перед родительской звездой, если наблюдать с Земли. Прогнозируется, что в ближайшие годы облако будет расширяться, в конечном итоге размазываясь по орбите небесного тела в результате столкновения. Астрономы планируют использовать как наземные, так и космические инструменты для продолжения изучения облака обломков, предполагая, что оно может объединиться в одну или несколько лун вокруг новой планеты.

Это открытие открывает новые возможности для изучения внутреннего состава планет-гигантов и получения информации о динамике формирования планет посредством столкновений. Дальнейшие исследования будут способствовать нашему пониманию формирования и эволюции планетных систем.

источники:

– Природа (журнал)

– Людмила Кароне, астроном

– Саймон Лок, соавтор статьи