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Что происходит, когда две гигантские планеты сталкиваются в далекой Солнечной системе?

ByВики Ставропулу

Октябрь 12, 2023
Что происходит, когда две гигантские планеты сталкиваются в далекой Солнечной системе?

Недавнее открытие в далекой Солнечной системе вызвало любопытство астрономов. Они наблюдали последствия масштабного столкновения планет и теперь внимательно следят за разворачивающимися событиями.

Все началось с того, что астроном заметил своеобразную кривую блеска, казалось бы, нормальной звезды. Звезда внезапно стала ярче в инфракрасном свете примерно на 1,000 дней, после чего последовал период оптического затемнения, который длился 500 дней. Это привлекло внимание других астрономов, которые быстро поняли, что это событие далеко не рядовое.

Дальнейшее изучение звезды, получившей название ASASSN-21qj, показало, что она пережила столкновение двух массивных экзопланет-ледяных гигантов. Эти планеты, каждая из которых примерно в 25 раз массивнее Земли, столкнулись на скорости 45.77 км/с, что привело к образованию синестии — вращающейся массы испарённой породы. Из этой синестии исходил интенсивный поток инфракрасного света.

Помимо синестии, столкновение породило массивное облако обломков, изменившее природу Солнечной системы. Обломки вызвали период затемнения звезды, когда она проходила перед звездой, через три года после первоначального инфракрасного просветления.

Ученые полагают, что расширяющееся облако обломков будет удлиняться по мере вращения вокруг звезды, рассеивая ее свет. Телескопы, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), смогут предоставить дополнительную информацию об этих разработках. По мере остывания синестии она в конечном итоге станет новой планетой, вращающейся вокруг звезды, что потенциально приведет к появлению новых лун.

Это открытие подчеркивает огромную энергию, высвобождаемую во время таких столкновений, и преобразующее воздействие, которое они могут оказать на Солнечную систему. Астрономы с нетерпением ждут продолжения наблюдения за этой далекой солнечной системой по мере ее развития, предлагая ценную информацию о последствиях столкновения планет.

источники:
– Название исследования: «Послесвечение планетарного столкновения и транзит образовавшегося облака обломков»
– Авторы: доктор Мэтью Кенворти, Лейденский университет; д-р Саймон Лок, Бристольский университет; Доктор Зои Лейнхардт

By Вики Ставропулу

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