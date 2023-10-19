Растущий вред низкоорбитальных спутников для научных исследований

Группировки спутников на низкой околоземной орбите (LEO), такие как Starlink Илона Маска и недавно присоединившаяся к ним группа Amazon, наносят значительный вред научным исследованиям. Эти спутники, которые когда-то хвалили за их потенциал в обеспечении глобального широкополосного покрытия, теперь вызывают световое загрязнение, которое сильно затрудняет изучение ночного неба. Несмотря на попытки снизить яркость этих спутников, ученые обнаружили, что они по-прежнему превышают рекомендуемые пределы яркости более чем в два раза.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, как прототип стаи BlueBird компании AST SpaceMobile стал одним из самых ярких объектов в небе. Другое исследование также продемонстрировало, что даже затемненные спутники по-прежнему значительно ярче, чем то, что астрономы считают приемлемым, чтобы минимизировать вмешательство в космическую науку.

Астрономы, присутствовавшие на конференции, организованной Центром защиты темного и спокойного неба от помех созвездиям Международного астрономического союза, выразили обеспокоенность по поводу ухудшающегося воздействия этих спутников на исследования ночного неба. Несмотря на попытки затемнить их спутники, яркость остается постоянной проблемой. Существующие системы слежения за спутниками LEO являются дорогостоящими и недостаточно масштабируемыми.

Регулирующие органы не спешат решать эти проблемы, в основном полагаясь на добровольные рекомендации, которые не обеспечивают значимых ограничений. Кроме того, возникают вопросы о том, оправдан ли ущерб, причиненный научным исследованиям, преимуществами улучшения широкополосного доступа в отдаленных районах. Спутниковые системы LEO, хотя и обеспечивают возможность подключения в изолированных регионах, имеют заметные ограничения по пропускной способности, в отличие от оптоволоконных или беспроводных сетей 5G.

Starlink, например, в настоящее время обслуживает 1.5 миллиона пользователей по всему миру, в то время как миллионы в Соединенных Штатах все еще не имеют доступа к доступной широкополосной связи. Высокая стоимость спутникового Интернета ограничивает его способность решать более широкие проблемы связи. Кроме того, существуют планы запустить еще десятки тысяч спутников в космос, что еще больше усугубит световое загрязнение и его последствия для научных исследований.

источники:

- Журнал природы

– Международный астрономический союз