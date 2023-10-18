Космические телескопы следующего поколения могут извлечь выгоду из гигантских ракет, таких как звездолет SpaceX, говорят астрономы

Группа ведущих американских астрономов пришла к единому мнению, что будущие космические обсерватории, разрабатываемые НАСА, должны использовать возможности новых гигантских ракет, таких как Starship SpaceX. Эти ракеты обладают увеличенными подъемными способностями и потенциально могут устранить ограничения по массе и объему, которые в настоящее время увеличивают сложность и стоимость космических миссий. Доступность большей массы и объема при более низкой цене расширит возможности проектирования этих телескопов.

Влияние больших ракет-носителей на будущие астрономические миссии обсуждали Чарльз Лоуренс из Лаборатории реактивного движения НАСА, Мартин Элвис из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Сара Сигер из Массачусетского технологического института. Ранее в этом году они написали статью, в которой подчеркнули преимущества использования таких ракет, как Starship или New Glenn компании Blue Origin, в будущих проектах космических телескопов.

Телескопы нынешнего поколения, включая будущий космический телескоп Джеймса Уэбба, имеют ограниченную полезную нагрузку. Однако способность Starship перевозить более 100 метрических тонн при значительно более низкой цене за килограмм произвела бы революцию в космической отрасли. Объем полезной нагрузки почти вдвое превышает ширину существующих ракет, что делает его привлекательным вариантом для запуска больших космических телескопов следующего поколения.

В обзоре Astro2020, обзоре приоритетов астрономии и астрофизики, который проводится раз в десять лет, НАСА посоветовали сосредоточиться на разработке технологий и проектов новых «великих обсерваторий», которые придут на смену Хабблу, Чандре, Джеймсу Уэббу и Римскому космическому пространству. Телескоп. Первой из этих предложенных обсерваторий является Обсерватория обитаемых миров, которая может быть сопоставима по размеру с космическим телескопом Джеймса Уэбба и будет иметь возможность напрямую наблюдать экзопланеты, подобные Земле.

Однако эти амбициозные миссии сопряжены с серьезными проблемами, включая технологические достижения в области оптики, детекторов и материалов. Появление новых ракет, таких как Starship или New Glenn, потенциально может упростить конструкцию этих обсерваторий, снизить затраты и сократить сроки разработки.

Возможность использования этих гигантских ракет для запуска будущих космических телескопов заставляет астрономов пересмотреть свои предположения о доступных пусковых установках и исследовать открывшееся пространство. Используя возможности таких ракет, как Starship, астрономы надеются добиться значительной экономии средств и ускорить развертывание обсерваторий следующего поколения.

источники:

- Статья Physics Today, авторами которой являются Чарльз Лоуренс, Мартин Элвис и Сара Сигер.

– Исследование Astro2020, проведенное Национальными академиями