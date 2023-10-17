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Астрономы нашли ближайшую ультраполосатую сверхновую: SN 2021agco в UGC 3855

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
Астрономы нашли ближайшую ультраполосатую сверхновую: SN 2021agco в UGC 3855

Команда астрономов под руководством Шэнъюя Яня из Университета Цинхуа в Пекине (Китай) обнаружила новую ультраполосатую сверхновую, SN 2021agco. Сверхновая была обнаружена с помощью полуметрового телескопа (HMT) в обсерватории Синмин в Китае. SN 2021agco была обнаружена в галактике UGC 3855, которая находится на расстоянии примерно 130 миллионов световых лет.

Ультраполосатые сверхновые, такие как SN 2021agco, представляют собой редкий тип сверхновых, у которых перед взрывом оболочка прародителя звезды была сильно раздета. В результате спектральные особенности аналогичны другим сверхновым с полосатой оболочкой (SNe Ib/Ic), но относительно слабы. Открытие SN 2021agco дает ценную информацию о сильной потере массы и удалении внешних слоев, которые происходят в этих типах сверхновых.

Исследователи подсчитали, что SN 2021agco имела массу выброса около 0.26 солнечной массы и кинетическую энергию примерно 95.7 квиндециллиона эрг. Считалось, что звезда-прародитель имела оболочку с радиусом 78.4 солнечного радиуса, массой 0.1 солнечной массы и энергией инжекции 89.3 квиндециллиона эрг.

Родительская галактика UGC 3855 представляет собой промежуточную спиральную галактику, возраст которой составляет около 10.6 миллиардов лет. Его масса составляет около 2.6 миллиарда солнечных масс, а скорость звездообразования составляет 0.2 солнечных массы в год.

Это открытие подчеркивает важность изучения сверхновых, чтобы лучше понять эволюцию звезд и галактик. SN 2021agco представляет собой ближайший к Земле известный пример сверхполосовой сверхновой, предоставляя астрономам уникальную возможность изучить свойства и поведение этих редких космических явлений.

источники:

«Открытие ближайшей ультраполосковой сверхновой: SN 2021agco в UGC 3855» – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827.

Изображение: изображения поля SN 2021agco на ранней стадии, наблюдаемые с помощью ATLAS и полуметрового телескопа (HMT), с вычтенными остаточными изображениями без учета шаблона родительской галактики. Фото: arXiv (2023 г.)

Определения:

  • Сверхновая: Мощный и яркий звездный взрыв.
  • Сверхновые типа I и типа II: Сверхновые классифицируются на основе их атомных спектров. В спектрах сверхновых I типа отсутствует водород, а в спектрах сверхновых II типа есть спектральные линии водорода.
  • Сверхновая типа Ib: Подкласс сверхновых с коллапсом ядра с раздетой оболочкой, при котором массивная звезда с удаленной внешней водородной оболочкой коллапсирует под действием собственной гравитации.
  • Ультраполосчатая сверхновая: Редкий тип сверхновой, у которой перед взрывом оболочка прародителя была сильно разорвана, в результате чего спектральные характеристики были аналогичны SNe Ib/Ic, но относительно слабы.
  • Масса выброса: Масса материала, выброшенного во время взрыва сверхновой.
  • Кинетическая энергия: Энергия, связанная с движением объекта.
  • Прародитель: Звезда, пережившая взрыв сверхновой.
  • Солнечные радиусы: Единица измерения, равная радиусу Солнца.
  • Скорость звездообразования: Скорость образования новых звезд в галактике.

By Мамфо Брешиа

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