Атлас Сиенской галактики: полная карта космоса

Атлас галактик Сиены (SGA) — это комплексная карта космоса, которая включает расстояние, местоположение и химический профиль 380,000 2014 галактик на половине ночного неба. SGA, разработанная командой астрономов с помощью Legacy Survey Instrument (DESI), объединяет данные трех широкомасштабных исследований, завершенных в период с 2017 по XNUMX год. Карта предоставляет точную информацию о местонахождении, формах и размерах сотен тысячи крупных галактик.

До создания SGA предыдущие сборники галактик содержали неточные записи, такие как неправильное положение и размеры галактик, а также записи, которые были не галактиками, а звездами или артефактами. SGA устраняет эти ошибки для большого участка неба и улучшает измерения яркости галактик, чего раньше не было надежно доступно для выборки такого размера.

SGA — ценный ресурс для астрономов, изучающих формирование галактик и структуру Вселенной. Это помогает предоставить полную картину космоса и поддерживает дальнейшие исследования. Исследования всего неба, такие как SGA, позволяют ученым выявлять общие закономерности среди совокупности объектов, помещать новые открытия в контекст и выявлять кандидатов для целенаправленных наблюдений.

Данные для SGA поступают с различных телескопов, включая камеру темной энергии, камеру Mosaic3 и обзор неба Пекин-Аризона. В ходе этих исследований были получены изображения в оптических и инфракрасных диапазонах волн, охватывающие площадь в 20,000 XNUMX квадратных градусов, что составляет почти половину ночного неба. SGA также является первым исследованием, предоставляющим данные о профилях света галактик.

SGA, названный в честь Сиенского колледжа в Нью-Йорке, доступен бесплатно в Интернете как профессиональным астрономам, так и широкой публике. Помимо своей научной полезности, атлас содержит множество изображений красивых галактик, что делает его ценным ресурсом для всех, кто интересуется исследованием нашего уголка Вселенной.

источники:

— НОЙЛаб

- космический корабль ЕКА Gaia

– Исследование наследия спектроскопического инструмента темной энергии (DESI)

– Камера темной энергии (DECam)

— Камера Мозаика3

– Обзор неба Пекин-Аризона (BASS)

– Спутник НАСА Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)