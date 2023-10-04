CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Есть ли молнии на Венере? Новое исследование вызывает сомнения

ByМамфо Брешиа

Октябрь 4, 2023
Есть ли молнии на Венере? Новое исследование вызывает сомнения

Вопреки давней гипотезе, наличие молний на Венере было поставлено под сомнение учеными, анализирующими данные, собранные солнечным зондом НАСА «Паркер». Волны Свистуна, низкочастотные радиоволны, которые пересекают атмосферу вдоль линий магнитного поля, были обнаружены космическим кораблем «Пионер Венеры» в 1978 году, что привело к предположению, что молния генерирует эти волны на Венере так же, как и на Земле. Однако недавнее исследование, проведенное Университетом Колорадо в Боулдере, ставит под сомнение эту интерпретацию.

Исследователи изучили данные солнечного зонда Паркер, который в настоящее время выполняет миссию по изучению солнечного ветра. Во время четвертого пролета Венеры в 2021 году датчики зонда обнаружили многочисленные волны Свистера. Примечательно, что эти волны были замечены движущимися вниз к планете, а не в космос, как можно было бы ожидать, если бы они были вызваны молнией. Гарриет Джордж, ведущий автор исследования, объяснила, что направление волн дает подсказку об их месте происхождения, указывая на то, что они, вероятно, были вызваны процессом в области хвоста магнитосферы на ночной стороне Венеры.

Исследователи также отметили, что если бы на Венере были распространены молнии, волны Свистуна сопровождались бы вспышками света. Однако эти события, связанные с молниями, редки, что позволяет предположить низкую частоту возникновения молний на планете. Вместо этого ученые предположили, что волны являются результатом магнитного пересоединения, когда линии магнитного поля Венеры разрываются и снова соединяются, высвобождая всплески энергии.

Для подтверждения масштабов грозовой активности на Венере необходим дальнейший сбор данных во время последнего пролета солнечного зонда Паркер, в результате которого он окажется в пределах 250 миль от поверхности планеты. Редкость возможностей проведения исследований на Венере подчеркивает значимость этого исследования для понимания атмосферных процессов планеты.

источники:
– Реестр: [Название источника]
– Письма о геофизических исследованиях: [Название источника]

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Ракетная миссия НАСА под руководством ученого индийского происхождения по изучению воздействия кольцевого солнечного затмения на верхнюю атмосферу Земли

Октябрь 7, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию: новые открытия и опасения

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота
Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Ракетная миссия НАСА под руководством ученого индийского происхождения по изучению воздействия кольцевого солнечного затмения на верхнюю атмосферу Земли

Октябрь 7, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию: новые открытия и опасения

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев