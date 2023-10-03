Прототип спутника AST SpaceMobile выражает обеспокоенность по поводу яркости и потенциального влияния на астрономию

Прототип спутника, запущенный AST SpaceMobile, вызывает беспокойство у астрономов из-за своей яркости в ночном небе. Спутник BlueWalker 3 был запущен на низкую околоземную орбиту в сентябре 2022 года и имел большую антенну для поддержки прямой связи с устройством.

Астрономы всего мира наблюдали BlueWalker 3 и задокументировали его яркость в предстоящей статье, которая будет опубликована в журнале Nature. Вскоре после развертывания антенны блеск спутника увеличился с 6 до 0.4, что сделало его одним из самых ярких объектов ночного неба. Хотя яркость со временем колебалась, снова достигнув величины 0.4 в апреле 2023 года, астрономы по-прежнему обеспокоены увеличением яркости коммерческих спутников и тем влиянием, которое это окажет на астрономию.

Зигфрид Эггл из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, один из авторов исследования, выразил обеспокоенность тенденцией запуска более крупных и ярких коммерческих спутников в будущем. Центр защиты темного и тихого неба от помех созвездий Международного астрономического союза (IAU CPS) работает над изучением влияния группировок спутников на астрономию и разработкой методов смягчения этих эффектов.

AST SpaceMobile заявила, что они сотрудничают с НАСА и астрономическими рабочими группами, чтобы найти решения поднятых проблем. Они планируют уменьшить яркость спутника за счет «маневров полета с наклоном крена» и использования антиотражающих материалов в будущих спутниках.

Хотя спутниковая группировка AST SpaceMobile меньше по сравнению с другими, и для глобального покрытия требуется около 90 спутников, сохраняются опасения по поводу яркости и помех радиоастрономии. SpaceX работала с астрономами над проблемой яркости своих спутников Starlink и заключила соглашения о координации с Национальным научным фондом (NSF). NSF также завершает заключение аналогичных соглашений с Amazon и OneWeb. Однако о координационном соглашении между NSF и AST SpaceMobile объявлено не было.

Несмотря на опасения, астрономы понимают необходимость улучшения связи и доступа в Интернет, но подчеркивают важность баланса прогресса с негативным воздействием ярких спутников на ночное небо.

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