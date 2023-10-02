Астрономы предлагают диско-шары в качестве инструментов для наблюдения за Солнцем

Группа астрономов из Швеции предложила установить диско-шары в обсерваториях и научных учреждениях в качестве нового способа наблюдения за Солнцем. В своей статье, опубликованной в журнале Physics Education, исследователи утверждают, что диско-шары, состоящие из зеркал с булавочной головкой, могут служить удобным и приятным инструментом для нескольких людей, позволяющих безопасно наблюдать за Солнцем.

Диско-шары действуют аналогично камерам-обскурам, отражая свет на поверхность. Ученые утверждают, что эти зеркальные шары можно использовать как слегка расфокусированные проекторы-обскуры, способные проецировать яркие источники света, такие как Солнце, на стену или экран. В отличие от традиционных инструментов солнечной проекции, таких как проекторы-обскуры и дуршлаги, диско-шары рассеивают свои солнечные изображения по всей комнате, делая узнаваемые солнечные диски видимыми на расстоянии примерно двух метров и более.

Помимо доступности для более крупных или социально дистанцированных групп, диско-шары также позволяют наблюдать за большими солнечными пятнами, если их зеркальные сегменты достаточно малы. Исследователи полагают, что потенциал диско-шаров как инструментов наблюдения за Солнцем был упущен из виду, и обнаружили лишь несколько случаев их использования среди других ученых.

В то время как зеркала с булавочной головкой можно создать, разбив или закрыв большие зеркала, диско-шары представляют собой доступную и безопасную альтернативу, которая широко доступна по низким ценам. Исследователи также подчеркивают, что ассоциации диско-шаров с концертами, дискотеками и вечеринками делают их интригующими и неожиданными объектами для обучения школьников и широкой публики физике.

В заключение астрономы рекомендовали использование диско-шаров в обсерваториях и научных учреждениях как простое, веселое и доступное средство наблюдения за Солнцем. Распространяя солнечные изображения по комнате, диско-шары позволяют безопасно проводить групповые наблюдения, одновременно предоставляя возможность изучать большие солнечные пятна. Кроме того, их низкая стоимость и связь с развлечениями делают их особенно интересными для образовательных целей.

источники:

– Журнал «Физическое образование», исследовательская работа Камминга и др.