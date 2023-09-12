Астрономы обнаружили потенциальные ближайшие к Земле черные дыры в скоплении Гиад

Астрономы предположили, что ближайшие к Земле черные дыры могут скрываться в скоплении Гиад, которое расположено примерно в 150 световых годах от Солнца. Это открытие предполагает, что эти черные дыры, возможно, были изгнаны из скопления миллионы лет назад и теперь бродят по галактике в одиночку. По сравнению с ранее известной ближайшей черной дырой, эти новые кандидаты будут примерно в десять раз ближе к Земле.

Скопление Гиады — рассеянное скопление, состоящее из сотен звезд созвездия Тельца. Рассеянные скопления — это группы звезд, которые, как полагают, образовались одновременно из одного и того же облака газа и пыли. В результате звезды внутри этих скоплений имеют общие характеристики с точки зрения химического состава и возраста.

Чтобы исследовать потенциальное присутствие черных дыр в скоплении Гиад, группа исследователей под руководством Стефано Торниаменти из Университета Падуи провела моделирование движения и эволюции звезд внутри скопления. Эти симуляции включали черные дыры, а результаты сравнивались с наблюдениями космического телескопа Gaia относительно скоростей и положений звезд в скоплении.

Исследователи пришли к выводу, что имитационные модели, которые лучше всего соответствовали наблюдениям, включали две или три черные дыры внутри скопления. Более того, моделирование, объясняющее выброс черных дыр из Гиад не более 150 миллионов лет назад, также согласуется с данными Гайи. Это говорит о том, что если бы черные дыры были насильственно изгнаны из скопления, их предыдущее существование все равно было бы очевидно в звездном населении.

Даже если черные дыры уже покинули Гиады, моделирование показывает, что они останутся ближайшими к Земле черными дырами. Предыдущие записи о ближайших к Земле черных дырах, Gaia BH1 и Gaia BH2, были обнаружены в этом году и расположены на расстоянии 1,560 и 3,800 световых лет соответственно. Для сравнения, потенциальные черные дыры в скоплении Гиад были бы намного ближе.

Исследование подчеркивает влияние космического телескопа Gaia, который впервые позволил астрономам изучать отдельные положения и движения звезд в таких скоплениях, как Гиады. Точно измеряя положения и движения миллиардов звезд, Gaia позволяет обнаруживать гравитационное влияние скрытых объектов, таких как черные дыры.

Результаты этого исследования проливают свет на наличие и распределение черных дыр в галактике и способствуют лучшему пониманию эволюции звездных скоплений. Исследование было опубликовано в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.

источники:

– «Астрономы находят потенциально ближайшие к Земле черные дыры». Space.com.

– «Ближайшие к Земле черные дыры могут скрываться в скоплении Гиад». Новый Атлас