CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новый взгляд на быстрые радиовсплески и землетрясения

ByМамфо Брешиа

Октябрь 20, 2023
Новый взгляд на быстрые радиовсплески и землетрясения

Недавнее исследование, проведенное Токийским университетом, позволило по-новому взглянуть на загадочное явление, известное как быстрые радиовсплески (FRB), проведя параллели с землетрясениями. FRB — это интенсивные всплески радиоэнергии, которые могут длиться всего миллисекунды и исходят из глубокого космоса. Точная причина и происхождение FRB остаются неясными, но это исследование предполагает, что за это могут быть ответственны «звездотрясения» на нейтронных звездах.

Нейтронные звезды — это невероятно плотные звезды, которые образуются, когда звезды-сверхгиганты коллапсируют, оставляя после себя небольшое плотное ядро. Магнетары, тип нейтронных звезд с сильными магнитными полями, испускают FRB. Концепция звездных землетрясений на поверхности магнитара, аналогичных землетрясениям на Земле, предлагает правдоподобное объяснение возникновения FRB.

Исследовательская группа сравнила данные FRB, землетрясений и солнечных вспышек. Они обнаружили явное сходство между FRB и землетрясениями, особенно с точки зрения возникновения афтершоков и уменьшения частоты афтершоков с течением времени. С другой стороны, между FRB и солнечными вспышками были заметные различия. Этот анализ противоречил более ранним исследованиям и пролил новый свет на природу FRB.

Это открытие может изменить наше понимание землетрясений, материи высокой плотности и ядерной физики. Изучая FRB и их связь со звездными землетрясениями, ученые могут получить ценную информацию о поведении плотной материи и динамике ядерной физики.

В исследовании Токийского университета использовались данные сферического телескопа с пятисотметровой апертурой (FAST) в Китае и ныне выведенного из эксплуатации телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. Эти большие однозеркальные телескопы предоставили важную информацию для исследования.

В дальнейшем дальнейшие исследования связи между FRB и звездотрясениями могут открыть новые открытия о тайнах нашей Вселенной. Разгадав тайны быстрых радиовсплесков, ученые могут в конечном итоге углубить наше понимание космоса и его внутреннего устройства.

источники:
– Токийский университет
– Бюро регионального развития Канто
– Международная миссия по изучению Солнца (Хиноде)

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Невероятная история о том, как «замерзнуть» и выжить

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Редкая Килонова в Млечном Пути может представлять опасность для жизни на Земле

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Нобелевская премия по химии 2023 года: квантовые точки и красота науки

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Невероятная история о том, как «замерзнуть» и выжить

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Редкая Килонова в Млечном Пути может представлять опасность для жизни на Земле

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Нобелевская премия по химии 2023 года: квантовые точки и красота науки

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Действительно ли существует Девятая Планета? Новое исследование предлагает другое объяснение

Октябрь 23, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев