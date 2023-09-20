Спектральная эволюция XTE J1810–189, исследованная астрономами

Европейские астрономы использовали прибор «Исследователь внутреннего состава нейтронной звезды» (NICER) на борту Международной космической станции (МКС) для проведения спектрального анализа XTE J1810–189, маломассивной рентгеновской двойной системы. Их результаты, опубликованные на сервере препринтов arXiv, дают ценную информацию о спектральной эволюции этой системы.

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, передающего массу компактной нейтронной звезде или черной дыре. Рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB) различают в зависимости от массы звезды-компаньона.

XTE J1810–189 — нейтронная звезда LMXB с расчетным расстоянием от 11,400 28,400 до XNUMX XNUMX световых лет. Он демонстрирует переходное поведение, чередуя фазы покоя и периоды повышенного рентгеновского излучения из-за аккреции на нейтронную звезду.

Во время рентгеновской вспышки в сентябре 2020 года астрономы под руководством Арианны Манка из Университета Кальяри в Италии наблюдали XTE J1810–189, чтобы исследовать его спектральную эволюцию. Исследователи проанализировали данные 33 наблюдений NICER, 23 из которых предоставили достаточную статистику для спектрального анализа.

Исследование показало, что большинство наблюдений могут хорошо соответствовать термически комптонизированному компоненту, который слегка менялся со временем. Фотонный индекс этого компонента достиг максимального значения ближе к концу вспышки. Было определено, что температура комптонизированного черного тела составляет около 0.6 кэВ.

Необходимо дальнейшее исследование, чтобы определить, происходят ли зародышевые фотоны компонента комптонизации из аккреционного диска или нейтронной звезды. Исследователи пришли к выводу, что XTE J1810–189 не достиг полного высокого/мягкого состояния во время вспышки и имел максимальную измеренную светимость примерно один ундециллион эрг/с.

Наблюдения NICER также выявили наличие термоядерных всплесков во время фазы вспышки, что указывает на присутствие в системе богатой водородом звезды главной последовательности.

Таким образом, исследование дает ценную информацию о спектральной эволюции XTE J1810–189 с использованием данных NICER. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять происхождение компонента комптонизации и природу системы.

источник:

– Манка А. и др. (2023). Спектральный анализ LMXB XTE J1810-189 с использованием данных NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831.