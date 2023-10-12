Новый взгляд на формирование Солнечной системы: анализ образцов астероидов и наблюдение протопланетных дисков

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx недавно доставил образец пыли и гальки, собранных с поверхности околоземного астероида Бенну. Этот образец будет проанализирован, чтобы лучше понять, как сформировалась наша Солнечная система и какие материалы в ней задействованы. Этот анализ будет проводиться на том же объекте, где исследовались камни и пыль после приземления Аполлона на Луну, что внесет вклад в наши знания о формировании и эволюции Солнечной системы.

Для астрономов, изучающих формирование планет вокруг звезд в далеких солнечных системах, возможность собирать и анализировать образцы с близкого расстояния в настоящее время невозможна. Вместо этого они полагаются на дистанционные наблюдения с помощью телескопов. Хотя эти наблюдения дают ценную информацию, они ограничены в своей способности напрямую измерять интересующие свойства.

Протопланетные диски, представляющие собой диски из газа и пыли, вращающиеся вокруг молодых звезд, предоставляют ценную информацию о ранних стадиях формирования планет. К сожалению, эти диски расположены на расстоянии многих световых лет от нашей Солнечной системы, что делает невозможным отправку космических кораблей для непосредственного измерения их состава. Астрономы могут наблюдать и изучать эти далекие регионы только удаленно с помощью телескопов.

Чтобы определить свойства протопланетных дисков, астрономы вычисляют расстояния косвенно, используя измерения параллакса. Параллакс — это видимое изменение положения звезды, вызванное обращением Земли вокруг Солнца. Зная расстояние, астрономы смогут определить светимость протопланетного диска и его звезды. Светимость, измеряемая в ваттах, влияет на состав и размер частиц пыли, образующих астероиды и ядра планет.

При наблюдении далеких систем астрономы также полагаются на видимый цвет звезд, а также на газ и пыль в протопланетных дисках, чтобы определить температуру и светимость. Анализируя яркость на разных длинах волн, астрономы могут измерить цвет небесных объектов. Более теплые объекты излучают больше синего света, в результате чего цвет становится более синим, а соответствующее число — меньшим.

Хотя астрономы не могут напрямую собирать образцы из далеких солнечных систем, как это сделал OSIRIS-REx с Бенну, они продолжают получать ценную информацию посредством удаленных наблюдений и анализа. Эти открытия способствуют нашему пониманию формирования и эволюции нашей Солнечной системы, а также других систем во Вселенной.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

– Высадка Аполлона на Луну.

– Исследования протопланетных дисков

– Измерения параллакса в астрономии

– Наблюдения с космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».