Понимание формирования солнечных систем: уроки образцов Бенну

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx недавно вернулся на Землю после сбора образца пыли и гальки с поверхности околоземного астероида Бенну. Анализ этого образца предоставит ценную информацию о формировании и составе нашей Солнечной системы.

Ученые начнут анализ образца Бенну на том же объекте, который изучал камни и пыль после высадки на Луну Аполлона. Изучая эти первозданные образцы, астрономы надеются лучше понять процессы, которые сформировали нашу Солнечную систему.

Для астрономов, изучающих молодые солнечные системы в далеких галактиках, отправка автоматических космических кораблей для сбора образцов не является возможным вариантом. Вместо этого они полагаются на дистанционные наблюдения с использованием телескопов для сбора данных издалека. Однако информация, полученная с помощью телескопических наблюдений, ограничена, и астрономы рассчитывают интересующие свойства, используя косвенные измерения.

Протопланетные диски, представляющие собой диски газа и пыли, вращающиеся вокруг молодых звезд, играют решающую роль в формировании планет. Однако эти диски расположены на расстоянии многих световых лет от нашей Солнечной системы, что делает невозможным отправку миссии по возврату образцов, такой как OSIRIS-REx. В результате астрономы могут наблюдать эти далекие протопланетные системы только удаленно.

Определение расстояния и светимости в этих протопланетных системах является сложной задачей. Астрономы используют точные измерения параллакса, которые включают наблюдение небольших изменений в видимом положении звезд, вызванных движением Земли вокруг Солнца, чтобы косвенно определить расстояние до этих систем. Зная расстояние, астрономы могут затем рассчитать светимость протопланетных дисков и связанных с ними звезд.

Светимость, которая представляет собой выходную мощность объекта, влияет на свойства протопланетных дисков. Изменяя размер и состав частиц пыли, светимость играет жизненно важную роль в формировании астероидов и ядер планет. Однако измерение светимости непосредственно с Земли невозможно. Астрономы измеряют видимую яркость звезды или объекта и рассчитывают его светимость на основе наблюдаемой яркости и расстояния до объекта.

Температура — еще один важный фактор, влияющий на яркость, но непосредственное измерение температуры удаленных систем является сложной задачей. Вместо этого астрономы используют точные измерения видимого цвета звезд, а также газа и пыли в протопланетных дисках, чтобы оценить их температуру. Эти цветные изображения представляют собой композицию нескольких изображений, снятых через разные цветные фильтры.

Изучая образцы Бенну, ученые надеются узнать больше о формировании и составе нашей Солнечной системы. Знания, полученные в результате этого анализа, будут способствовать нашему пониманию того, как формируются планеты вокруг далеких звезд, и процессов, связанных с созданием протопланетных дисков.

источники:

- Миссия космического корабля НАСА OSIRIS-REx

- Высадка Аполлона на Луну

– Протопланетные диски TW Hydrae (Большая миллиметровая решётка Атакамы, ALMA), HD 135344B (Европейская южная обсерватория, ESO) и 2MASS J16281370 (Космический телескоп Хаббл, HST)

– Обсерватория Лас-Кумбрес

- Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона на космическом телескопе Джеймса Уэбба.