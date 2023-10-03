Наблюдение за остатком сверхновой в Лебеде: новые идеи Хаббла

Исследователи недавно опубликовали новое исследование в Астрофизическом журнале, основанное на наблюдениях, сделанных космическим телескопом Хаббл за петлей Лебедя, остатком сверхновой, расположенной примерно в 2600 световых годах от Земли. Исследование сосредоточено на северо-восточной части Петли Лебедя, которую Хаббл наблюдал в течение последних двух десятилетий.

Снимки петли Лебедя, полученные Хабблом, раскрывают сложные детали и дают ценную информацию о различиях в плотности, с которыми сталкиваются ударные волны, вызванные взрывом сверхновой, когда они распространяются в космосе. Эти ударные волны создают турбулентность в регионах позади них. По словам ведущего автора Рави Санкрита из Научного института космического телескопа, изображения Хаббла впечатляют и предлагают беспрецедентную четкость, что позволяет ученым внимательно изучать то, что происходит на краю расширяющейся ударной волны.

В ходе исследования изучается нить бальмеровской линии — тонкий клубок газа, который на изображениях Хаббла выглядит красновато-оранжевым. Линии Бальмера — это спектральные линии, излучаемые атомами водорода, которые указывают на различные энергетические состояния. Ударная волна остатка сверхновой нагревает нейтральный водород, который затем охлаждается и высвобождает фотоны, в результате чего нить становится красной. Конкретный энергетический уровень фотонов известен как линия H-альфа и виден как темно-красная спектральная линия во всей Вселенной.

В исследовании также анализируется еще одна спектральная линия под названием OIII, которая выглядит синей и вызвана ионизированным кислородом. Эмиссия OIII находится дальше за ударной волной и видна на изображениях Хаббла. Измеряя доплеровский сдвиг света от H-альфа и OIII, астрономы могут определить лучевую скорость газа, когда он расширяется наружу от остатка сверхновой.

Наблюдения показывают, что газ в Петле Лебедя движется со скоростью более полумиллиона миль в час, причем изменения скорости приводят к рифленой морфологии слоя. Эта рябь в слое газа возникает, когда ударная волна сталкивается с разными плотностями в межзвездной среде.

Исследование также идентифицирует и картирует три типа толчков в Петле Лебедя: радиационные, нерадиационные и переходные толчки. Наблюдение и понимание поведения этих ударных волн дает представление о том, как развиваются остатки сверхновых, когда их ударные волны путешествуют через пространство и взаимодействуют с другой материей.

В целом, наблюдения Хаббла за Петлей Лебедя предоставили потрясающие виды расширяющейся ударной волны и ее взаимодействия с окружающей межзвездной средой. В исследовании делается вывод, что за последние 20 лет наблюдений фронт ударной волны плавно двигался без замедления или значительных изменений в морфологии или яркости.

источники:

- Астрофизический журнал

– Научный институт космического телескопа