Планетарные туманности связаны с близкими двойными звездами

Ученые из Манчестерского университета и Университета Гонконга добились прогресса в понимании загадочного расположения планетарных туманностей. Планетарные туманности — это облака газа, выбрасываемые умирающими звездами. Эти туманности часто образуют красивые структуры, например, в форме песочных часов или бабочки.

Почти десять лет назад аспирант из Манчестера по имени Брайан Рис обнаружил расположение планетарных туманностей, но причина осталась неизвестной. Недавнее исследование подтвердило выравнивание и определило определенную группу звезд, которые ответственны за это: тесные двойные звезды.

Исследовательская группа исследовала коллекцию планетарных туманностей в Галактической выпуклости, расположенной недалеко от центра Млечного Пути. Эти туманности не связаны между собой и происходят от разных звезд, но было обнаружено, что они расположены почти параллельно галактической плоскости на небе.

Исследование показало, что выравнивание присутствует только в планетарных туманностях с близкой звездой-компаньоном. Звезда-компаньон вращается вокруг главной звезды в центре туманности. С другой стороны, туманности без близких компаньонов не демонстрируют выравнивания, что позволяет предположить, что выравнивание связано с начальным разделением двойных компонентов во время звездообразования.

Это открытие приближает ученых к пониманию причины такого выравнивания. Это дает представление о динамике и эволюции области выпуклости Млечного Пути. Выравнивание предполагает, что быстрое орбитальное движение звезды-компаньона может формировать туманности, что потенциально может даже привести к тому, что звезда-компаньон будет вращаться вокруг центральной звезды.

В будущих исследованиях ученые сосредоточатся на разгадке механизмов, лежащих в основе этого совпадения. Понимание формирования звезд в галактической выпуклости — сложный процесс, включающий различные факторы, такие как гравитация, турбулентность и магнитные поля. Значение этого исследования заключается в открытии того, что выравнивание наблюдается в определенном подмножестве планетарных туманностей.

Исследование проводилось с использованием Очень Большого Телескопа Европейской Южной Обсерватории, в ходе которого были изучены 136 подтвержденных планетарных туманностей в выпуклости галактики. В анализе также использовались фотографии с космического телескопа Хаббла высокого разрешения.

Это исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

источники:

- Письма Астрофизического журнала