Поразительное открытие: более быстрое вращение черной дыры Стрельца A* указывает на космическое динамо

Недавнее исследование, проведенное командой из штата Пенсильвания, раскрыло захватывающую тайну черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Стрелец А*, как называют черную дыру, вращается с удивительно высокой скоростью, оказывая глубокое воздействие на ткань окружающей Вселенной.

Используя данные, собранные рентгеновской обсерваторией НАСА «Чандра», команда под руководством Рут Дейли тщательно изучила скорость вращения Стрельца А*. Хотя черные дыры сами по себе не излучают радиацию, материал, входящий в них по спирали, создает интенсивное трение, генерируя яркое рентгеновское излучение. Эти выбросы предоставили решающую информацию о вращении черной дыры.

Примечательно, что команда обнаружила, что Стрелец А* вращается со скоростью, близкой к теоретическому максимуму. По шкале от 0 до 1, где 1 соответствует максимально возможной скорости черной дыры, Стрелец А* набрал от 0.84 до 0.96. Такая высокая скорость вращения предполагает, что черная дыра при вращении тянет за собой окружающую галактику — явление, известное как перетаскивание кадра.

Это ошеломляющее открытие бросает вызов нашему предыдущему пониманию поведения сверхмассивных черных дыр. Это показывает, что Стрелец А*, судя по всему, в прошлом потреблял огромное количество массы, сохраняя при этом значительную часть энергии, полученной от нее.

Значение этого открытия выходит за рамки только Стрельца А*. Эффект скручивания, вызванный вращением черной дыры, может способствовать возникновению необычных явлений, таких как гравитационное линзирование, когда свет искривляется под действием сильной гравитации. Более того, это открытие проливает свет на более крупную черную дыру M87, которая продемонстрировала такое же быстрое вращение на первом в истории изображении, полученном телескопом «Горизонт событий».

Инновационные исследования команды штата Пенсильвания были опубликованы в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, и к ним можно получить свободный доступ, что позволяет экспертам со всего мира глубже вникать в последствия этого необычного открытия.

Часто задаваемые вопросы

Что такое черная дыра?

Черная дыра — это область космоса, где гравитационное притяжение настолько сильное, что ничто, даже свет, не может ускользнуть от ее хватки.

Что такое Стрелец А*?

Стрелец А* — сверхмассивная черная дыра, расположенная в центре галактики Млечный Путь, примерно в 26,000 4.2 световых годах от Земли. Его масса эквивалентна примерно XNUMX миллионам Солнц.

Что такое перетаскивание кадров?

Перетаскивание кадров — это явление, вызванное вращением черной дыры. Он скручивает и искажает ткань пространства-времени, окружающую черную дыру, воздействуя на объекты и материю в ее окрестностях.

Что такое гравитационное линзирование?

Гравитационное линзирование — это искривление света, вызванное силой гравитации массивного объекта, например черной дыры. Он может искажать и увеличивать внешний вид объектов позади него.