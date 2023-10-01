Связь между квазарами и пылью: выводы новых исследований

Недавнее исследование пролило новый свет на связь между квазарами и количеством окружающей их пыли. Квазары — это далекие галактики с чрезвычайно яркими ядрами, питаемые активно питающейся сверхмассивной черной дырой. Взаимодействие между пылью и газом, вращающимися в черной дыре, заставляет материал излучать интенсивное свечение, превосходящее яркость всех других звезд в галактике. Исследователи обнаружили, что квазары, окруженные большим количеством пыли, имеют тенденцию проявлять более сильное радиоизлучение.

Квазары известны своей светимостью: их ядра обычно кажутся синими из-за присутствия ярких сверхмассивных черных дыр и окружающих их колец материи. Однако существует группа квазаров, которые кажутся красными, и причины этого явления остаются неуловимыми. Чтобы изучить это дальше, ученые обратились к Спектроскопическому прибору темной энергии (DESI), развернутому для картирования крупномасштабных структур во Вселенной в течение пятилетней миссии.

Используя наблюдения DESI, исследователи измерили покраснение или количество пыли в наборе образцов, состоящем примерно из 35,000 XNUMX квазаров. Они обнаружили, что все красные квазары в их выборке были окружены значительным количеством пыли, в основном расположенной вокруг центральных областей галактик. Эти результаты, опубликованные в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества», дают ценную информацию о природе красных квазаров.

Ведущий автор исследования Виктория Фосетт признает, что многие вопросы о красных квазарах остаются без ответа. Определение того, вызвано ли усиление радиоизлучения ветром черной дыры или радиоджетами, является одной из таких областей, которая требует дальнейшего исследования. Фосетт выражает оптимизм в отношении того, что растущая выборка красных квазаров DESI по мере продвижения миссии будет способствовать более полному пониманию этих интригующих объектов.

Поскольку Спектроскопический инструмент темной энергии продолжает свои основные наблюдения, ожидается, что он соберет оптические спектры примерно трех миллионов квазаров. Информация, полученная с помощью DESI, несомненно, сыграет ключевую роль в разгадке загадок, окружающих квазары и их связь с пылью.

источники:

– Виктория Фосетт и др., Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества (2021 г.)

– «Найдены первые доказательства связи черных дыр с темной энергией: глубокое погружение» (источник)

– «Ранние данные Спектроскопического инструмента темной энергии содержат два миллиона объектов» (источник)