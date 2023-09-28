Искаженный диск Млечного Пути и роль темной материи

Недавнее исследование, проведенное астрономами Гарварда в Центре астрофизики | Гарвардский и Смитсоновский институт (CfA) проливает свет на особенности внешнего диска Галактики Млечный Путь. Исследователи обнаружили, что искривленную и расширенную форму диска можно объяснить наличием наклонного гало темной материи, окружающего галактику. Это открытие не только подтверждает существующие теории формирования Млечного Пути, но и дает представление о загадочной природе темной материи.

Млечный Путь находится внутри диффузного облака, известного как звездное гало, которое простирается далеко за пределы самой галактики. Предыдущие исследования определили, что звездное гало имеет наклонную эллиптическую форму. Основываясь на этом открытии, ученые в новом исследовании предположили аналогичную форму для гало темной материи, которое охватывает весь Млечный Путь и его окрестности.

Поскольку темная материя не взаимодействует со светом, о ее присутствии и характеристиках можно судить только косвенными методами. Используя модели для расчета орбит звезд внутри наклонного и продолговатого гало темной материи, исследователи смогли получить почти идеальное совпадение с предыдущими наблюдениями неупорядоченной и вспыхивающей природы диска галактики.

По мнению соавторов исследования Чарли Конроя и Ларса Хернквиста, наклоненный темный ореол предлагает элегантное объяснение как величины, так и направления искаженного диска Млечного Пути. Хотя такая форма гало часто встречается в симуляциях, данное исследование представляет собой первое исследование его влияния на нашу собственную галактику.

Результаты этого исследования также подтверждают преобладающую идею о том, что Млечный Путь подвергся столкновению с другой галактикой — сценарий, о котором исследователи уже давно предполагали. Наличие смещенного гало в форме футбольного мяча позволяет предположить, что в галактике произошло слияние.

Кроме того, расчет вероятной формы гало темной материи, проведенный в этом исследовании, может дать представление о свойствах и природе частиц самой темной материи, которые остаются неуловимыми в области физики. Отклонение от сферической формы в данных галактики указывает на то, что существуют пределы того, как темная материя взаимодействует сама с собой.

Если эти результаты подтвердятся, они смогут проложить путь к новым методам изучения невидимой темной материи, пронизывающей космос. Это может включать в себя инновационные методы обнаружения кинематических признаков темных субгало, которые представляют собой небольшие гало темной материи, кружащиеся вокруг галактики.

Это исследование открывает захватывающие возможности для разгадки тайн темной материи и более глубокого понимания эволюции нашей собственной галактики. Изучая уникальные особенности диска Млечного Пути, астрономы приближаются к пониманию хитросплетений космоса.

Справочник журнала:

Хан Дж. Дж., Конрой К. и Хернквист Л. Наклоненное темное гало, возникающее в результате деформации и вспышки галактического диска. Нат Астрон (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02076-9